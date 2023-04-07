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Белгородцы делятся фото и видео града в соцсетях

7 апреля 2023, 13:19
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»

Под Белгородом выпал град

Видео с выпавшим градом опубликовали в Сети. Накануне в Белгороде и районе прошёл ливень.
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Погода

7 апреля в Белгородском районе прошёл град. Видео показала жительница Комсомольского.

Град в Комсомольском
Видео: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»

Накануне в областном центре и в Белгородском районе прошёл первый в этом году ливень. Некоторые белгородцы услышали и звуки грома. Сильный дождь шёл недолго, но успел затопить железнодорожный переход на рынке «Салют».

По данным МЧС, завтра, 8 апреля, в Белгородской области днём обещают кратковременные дожди. Тёплая погода сохранится. Воздух может прогреться до +17 ˚С. В Белгороде в дневное время до +15 ˚С и небольшой дождь.

Фото: Telegram-канал "Жесть Белгород"
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