Белгородцы делятся фото и видео града в соцсетях

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
7 апреля в Белгородском районе прошёл град. Видео показала жительница Комсомольского.
Накануне в областном центре и в Белгородском районе прошёл первый в этом году ливень. Некоторые белгородцы услышали и звуки грома. Сильный дождь шёл недолго, но успел затопить железнодорожный переход на рынке «Салют».
По данным МЧС, завтра, 8 апреля, в Белгородской области днём обещают кратковременные дожди. Тёплая погода сохранится. Воздух может прогреться до +17 ˚С. В Белгороде в дневное время до +15 ˚С и небольшой дождь.