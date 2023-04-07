Белгородстат: средняя номинальная зарплата в Белгороде превысила 55 тысяч рублей

Средняя номинальная начисленная зарплата в Белгороде за год увеличилась на 11,5%. Данные за январь опубликовал Белгородстат. По состоянию на январь текущего года её размер составляет 55,3 тыс. рублей. При этом по сравнению с декабрём 2022 года, номинальная зарплата, напротив, уменьшилась на 21,4%.