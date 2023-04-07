Белгородстат: средняя номинальная зарплата в Белгороде превысила 55 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Средняя номинальная начисленная зарплата в Белгороде за год увеличилась на 11,5%. Данные за январь опубликовал Белгородстат. По состоянию на январь текущего года её размер составляет 55,3 тыс. рублей. При этом по сравнению с декабрём 2022 года, номинальная зарплата, напротив, уменьшилась на 21,4%.
Также сообщается, что размер реальной начисленной зарплаты в январе 2023 года по сравнению с декабрём прошлого года составил 77,9%. Если сравнивать с январём 2022 года, то показатель составляет 99%.
Зарплата выше, чем в среднем по городу, у работников, занимающихся финансовой и страховой деятельностью, работников сельского, лесного хозяйства. Также в список прибыльных входят охота, рыболовство и рыбоводство, научная и техническая деятельность, транспортировка и хранение, обрабатывающее производство, деятельность в области информации и связи, обеспечение электроэнергией, газом и паром.