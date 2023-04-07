Белгородский губернатор Гладков проведёт большой прямой эфир 13 апреля

Трансляция пройдёт в Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Вопрос можно предварительно отправить в чат-бот @voprosgladkovbot или задать его в прямом эфире. Пока «10 вопросов губернатору» будут проводить как обычно пять дней в неделю в 19:00.