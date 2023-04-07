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Белгородский губернатор Гладков проведёт большой прямой эфир 13 апреля

7 апреля 2023, 06:59
Фото: Bel.ru
Вячеслав Гладков анонсировал проведение прямого эфира в соцсетях. Главе регионе поступает множество вопросов, на которые ответить во время вечернего эфира не хватает времени.

Губернатор Вячеслав Гладков анонсировал проведение большого прямого эфира в соцсетях 13 апреля в 19:00. Ответить на все вопросы в рамках вечерних эфиров «10 вопросов губернатору» не хватает времени.

Трансляция пройдёт в Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Вопрос можно предварительно отправить в чат-бот @voprosgladkovbot или задать его в прямом эфире. Пока «10 вопросов губернатору» будут проводить как обычно пять дней в неделю в 19:00.

Напомним, ранее глава региона попал в больницу и временно не проводил вечерние эфиры. Вернулся к ним Гладков начиная с 1 марта.

Губернатор Гладков вернётся к вечерним прямым эфирам с белгородцами
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#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Общество#Эфир#10 вопросов губернатору#Наталья Корявых
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