Белгородец потерял почку из-за отношений с девушкой

Девушка солгала, что её насильно удерживают в квартире. Её молодой человек избил потерпевшего. Оказалось, что они оба с ней встречались. Нападавшего отправят в колонию особого режима на пять лет, поскольку раньше он был судим. Подробности дела сообщили в региональной прокуратуре.

Сюжет Преступление