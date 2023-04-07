Белгородец потерял почку из-за отношений с девушкой

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
В Старом Осколе отправили в колонию неоднократно судимого 35-летнего мужчину. Он избил человека настолько, что врачам пришлось вырезать ему почку. Старооскольца признали виновным по двум статьям.
Как удалось выяснить правоохранителям, девушка подсудимого сообщила ему о том, что её якобы удерживают в квартире и заставляют принимать наркотики. Оскольчанин с приятелем приехал по указанному адресу и избил хозяина квартиры. Когда потерпевший потерял сознание, мужчины уехали.
Вскоре выяснилось, что участники драки встречались с одной и той же девушкой одновременно. На самом деле, в квартире её никто не удерживал. Потерпевшему провели операцию и удалили почку.
Тем временем у подсудимого в квартире обнаружили следы употребления наркотиков. Все эти преступления он совершил в период условно-досрочного освобождения.
Свою вину житель Старого Оскола признал полностью. Его приговорили к пяти годам колонии особого режима. Гражданский иск пострадавшего частично удовлетворили. Приговор пока не вступил в законную силу.