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Белгородец потерял почку из-за отношений с девушкой

7 апреля 2023, 14:52
Фото: 1MI
Девушка солгала, что её насильно удерживают в квартире. Её молодой человек избил потерпевшего. Оказалось, что они оба с ней встречались. Нападавшего отправят в колонию особого режима на пять лет, поскольку раньше он был судим. Подробности дела сообщили в региональной прокуратуре.

В Старом Осколе отправили в колонию неоднократно судимого 35-летнего мужчину. Он избил человека настолько, что врачам пришлось вырезать ему почку. Старооскольца признали виновным по двум статьям.

Как удалось выяснить правоохранителям, девушка подсудимого сообщила ему о том, что её якобы удерживают в квартире и заставляют принимать наркотики. Оскольчанин с приятелем приехал по указанному адресу и избил хозяина квартиры. Когда потерпевший потерял сознание, мужчины уехали.

Вскоре выяснилось, что участники драки встречались с одной и той же девушкой одновременно. На самом деле, в квартире её никто не удерживал. Потерпевшему провели операцию и удалили почку.

Тем временем у подсудимого в квартире обнаружили следы употребления наркотиков. Все эти преступления он совершил в период условно-досрочного освобождения.

Свою вину житель Старого Оскола признал полностью. Его приговорили к пяти годам колонии особого режима. Гражданский иск пострадавшего частично удовлетворили. Приговор пока не вступил в законную силу.

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