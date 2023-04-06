Задержанные в белгородской части мобилизованные получили по три года колонии

В октябре один из них участвовал в боевых действиях, после чего вернулся в часть. В ноябре он вместе с другим мобилизованным не исполнил приказ командира о получении средств индивидуальной бронезащиты и оружия, а также об убытии к месту выполнения задач в рамках СВО. Сначала они отказались устно, а затем подали рапорты.