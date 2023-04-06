Задержанные в белгородской части мобилизованные получили по три года колонии

Posted 6 апреля 2023, 09:59
Published 6 апреля 2023, 09:59
Modified 6 апреля 2023, 10:01
Updated 6 апреля 2023, 10:01
В ноябре 2022 года в Сеть попало видео о том, как в белгородской части задержали двоих мобилизованных. Это произошло на плацу при построении. Некоторые авторы постов по видео назвали произошедшее «демонстративным задержанием» по первому уголовному делу по введённой статье за отказ от исполнения приказа командира.
Как стало известно изданию, фигурантов приговорили к трём годам колонии. Защита настаивала на смягчении приговора из-за признания вины и готовности осуждённых отправиться на СВО. В изменении наказания отказали.
16 ноября прошлого года против мужчин возбудили уголовное дело. После этого бойцов задержала военная полиция. В материалах дела указано, что мужчин призвали в рамках частичной мобилизации.
В октябре один из них участвовал в боевых действиях, после чего вернулся в часть. В ноябре он вместе с другим мобилизованным не исполнил приказ командира о получении средств индивидуальной бронезащиты и оружия, а также об убытии к месту выполнения задач в рамках СВО. Сначала они отказались устно, а затем подали рапорты.
Следствие уверено, что подсудимые «причинили существенный вред интересам службы». Изначально уголовное дело возбудили по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (отказ от участия в военных или боевых действиях — до трёх лет лишения свободы). Затем действия квалифицировали по ч. 2.2 ст. 332 УК РФ (отказ, повлёкший тяжкие последствия — до 10 лет тюрьмы).
Курский гарнизонный военный суд вынес мужчинам приговор 22 декабря. Защитник одного из осуждённых с приговором не согласился и обратился во 2-й Западный окружной военный суд в Москве.
Столичный суд рассмотрел жалобу, но отклонил её и смягчать наказание не стал. Приговор защитники обоих подсудимых не комментировали.