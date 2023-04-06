bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 апреля 2023, 09:59

Published 6 апреля 2023, 09:59

Modified 6 апреля 2023, 10:01

Updated 6 апреля 2023, 10:01

Задержанные в белгородской части мобилизованные получили по три года колонии

Задержанные в белгородской части мобилизованные получили по три года колонии

6 апреля 2023, 09:59
Фото: 1MI
Сюжет
Суд
Двоих мобилизованных осудили за отказ выполнить приказ командира об участии в боевых действиях в ходе СВО. Защита просила смягчить приговор, однако результатов это не принесло. Подробности дела сообщает «Коммерсантъ».

В ноябре 2022 года в Сеть попало видео о том, как в белгородской части задержали двоих мобилизованных. Это произошло на плацу при построении. Некоторые авторы постов по видео назвали произошедшее «демонстративным задержанием» по первому уголовному делу по введённой статье за отказ от исполнения приказа командира.

Как стало известно изданию, фигурантов приговорили к трём годам колонии. Защита настаивала на смягчении приговора из-за признания вины и готовности осуждённых отправиться на СВО. В изменении наказания отказали.

16 ноября прошлого года против мужчин возбудили уголовное дело. После этого бойцов задержала военная полиция. В материалах дела указано, что мужчин призвали в рамках частичной мобилизации.

В октябре один из них участвовал в боевых действиях, после чего вернулся в часть. В ноябре он вместе с другим мобилизованным не исполнил приказ командира о получении средств индивидуальной бронезащиты и оружия, а также об убытии к месту выполнения задач в рамках СВО. Сначала они отказались устно, а затем подали рапорты.

Следствие уверено, что подсудимые «причинили существенный вред интересам службы». Изначально уголовное дело возбудили по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (отказ от участия в военных или боевых действиях — до трёх лет лишения свободы). Затем действия квалифицировали по ч. 2.2 ст. 332 УК РФ (отказ, повлёкший тяжкие последствия — до 10 лет тюрьмы).

Курский гарнизонный военный суд вынес мужчинам приговор 22 декабря. Защитник одного из осуждённых с приговором не согласился и обратился во 2-й Западный окружной военный суд в Москве.

Столичный суд рассмотрел жалобу, но отклонил её и смягчать наказание не стал. Приговор защитники обоих подсудимых не комментировали.

Можем очутиться в их шкуре: в белгородской самообороне рассказали о помощи военным
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области попросили 3 млн на талисманы для военных, но после передумалиПомогавшие военным в Белгородской и Курской областях волонтёры не поделили медальСемьи погибших белгородских военных, оставивших место службы, не получат льготы
#Белгородская область#Задержание#Суд#Военнослужащие#Спецоперация#Мобилизованные
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика