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Posted 6 апреля 2023, 09:34

Published 6 апреля 2023, 09:34

Modified 6 апреля 2023, 09:36

Updated 6 апреля 2023, 09:36

За год белгородский хлебокомбинат «Колос» увеличил выручку и чистую прибыль

За год белгородский хлебокомбинат «Колос» увеличил выручку и чистую прибыль

6 апреля 2023, 09:34
Фото: 1MI
Сюжет
Эксклюзив
ОАО «Колос» отчиталось о финансовых показателях за 2022 год. За год чистая прибыль компании достигла 187 млн рублей, а выручка — 1,9 млрд рублей.

Согласно аналитической системе «СПАРК», ОАО «Колос» работает в Белгороде уже 30 лет. Компания занимается производством хлеба, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных. Управляющей компанией является ООО АПК «Стойленская нива». Бенефициар — Андрей Силецкий.

По итогам 2022 года чистая прибыль «Колоса» составила 187 млн 943 тыс. рублей, выручка от продажи достигла 1 млрд 902 млн 568 тыс. рублей, сумма чистых активов составила 719 млн 477 тыс. рублей.

Напомним, что в 2021 году чистая прибыль предприятия составляла 150 млн рублей, а выручка от продажи — 1,6 млрд рублей.

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#Экономика#Выручка#Эксклюзив#Колос#Чистая прибыль#Белгород#Белгородский бизнес
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