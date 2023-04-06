За год белгородский хлебокомбинат «Колос» увеличил выручку и чистую прибыль

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ОАО «Колос» отчиталось о финансовых показателях за 2022 год. За год чистая прибыль компании достигла 187 млн рублей, а выручка — 1,9 млрд рублей.

Согласно аналитической системе «СПАРК», ОАО «Колос» работает в Белгороде уже 30 лет. Компания занимается производством хлеба, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных. Управляющей компанией является ООО АПК «Стойленская нива». Бенефициар — Андрей Силецкий. По итогам 2022 года чистая прибыль «Колоса» составила 187 млн 943 тыс. рублей, выручка от продажи достигла 1 млрд 902 млн 568 тыс. рублей, сумма чистых активов составила 719 млн 477 тыс. рублей. Напомним, что в 2021 году чистая прибыль предприятия составляла 150 млн рублей, а выручка от продажи — 1,6 млрд рублей. Читайте также: В Белгороде хлеб «Колоса» «оскорбил чувства верующих»