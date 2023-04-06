За год белгородский хлебокомбинат «Колос» увеличил выручку и чистую прибыль

Posted 6 апреля 2023, 09:34
Published 6 апреля 2023, 09:34
Modified 6 апреля 2023, 09:36
Updated 6 апреля 2023, 09:36
Согласно аналитической системе «СПАРК», ОАО «Колос» работает в Белгороде уже 30 лет. Компания занимается производством хлеба, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных. Управляющей компанией является ООО АПК «Стойленская нива». Бенефициар — Андрей Силецкий.
По итогам 2022 года чистая прибыль «Колоса» составила 187 млн 943 тыс. рублей, выручка от продажи достигла 1 млрд 902 млн 568 тыс. рублей, сумма чистых активов составила 719 млн 477 тыс. рублей.
Напомним, что в 2021 году чистая прибыль предприятия составляла 150 млн рублей, а выручка от продажи — 1,6 млрд рублей.