Выезд из региона и страны запретили 600 курским уклонистам

Военком Сеймского и Центрального округов Курска Игорь Ясько рассказал, где будут служить призывники. 98% пройдут службу во всех родах войск в пределах Западного военного округа. Остальных могут призвать в Южный военный округ или Калининград, где они будут служить в Военно-морском флоте, пишет издание.