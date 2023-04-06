Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Изображение материала

Выезд из региона и страны запретили 600 курским уклонистам

6 апреля 2023, 14:23
Фото: «Курские известия»
1 апреля началась весенняя призывная кампания. «Курские известия» сообщают, что 98% местных призывников будут служить в пределах Западного военного округа. 600 уклонистам выезд за пределы региона запрещён.

Весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля. В соседней Курской области планируют призвать на службу около 2 тыс. новобранцев. Первая отправка призывников в войска начнётся в конце апреля.

Военком Сеймского и Центрального округов Курска Игорь Ясько рассказал, где будут служить призывники. 98% пройдут службу во всех родах войск в пределах Западного военного округа. Остальных могут призвать в Южный военный округ или Калининград, где они будут служить в Военно-морском флоте, пишет издание

Для 600 уклонистов от армии выезд из Курской области и из страны будет ограничен.

«Документы направлены в полицию, пенсионный фонд, налоговую инспекцию, ГИБДД. Выезд за пределы Курской области и России им закрыт. Их будут останавливать на всех видах транспорта. И, в конце концов, это бегание от службы в армии прекратится», — отметил Игорь Ясько.

Ранее начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Белгородского военного комиссариата Александр Смирнов заявил, что белгородские призывники не будут проходить службу в субъектах, прилегающих к зоне СВО. Всего в результате весенней кампании ряды ВС РФ должны пополнить порядка 1 тыс. белгородских призывников.

Белгородские призывники не будут проходить службу на освобождённых территориях
Узнать подробнее
Читайте также:
Картаполов: Российских призывников не будут отправлять в присоединённые регионы«Молитесь Богу — от Него победа»: белгородским призывникам раздали молитвословы
#Анастасия Афанасенко#Призывники#Уклонисты#Весенний призыв#Новобранцы#Общество#Черноземье#Курская область
Подпишитесь
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Сегодня, 13:03
Задержанные в белгородской части мобилизованные получили по три года колонии
Сегодня, 09:59
Работавшая в филиале «Газпромбанка» белгородка похитила у военных 2 млн рублей
Сегодня, 12:29
«После 12-го взрыва решили: пора уезжать». Белгородцы — об обстреле Новой Таволжанки
Сегодня, 07:52
Белгородцы грозят дойти до президента из-за строительства очистных рядом с домами
Сегодня, 08:17
Компания «Агро-Белогорья» судится с «Газпромом» из-за сгоревшего трактора
Сегодня, 09:03