Выезд из региона и страны запретили 600 курским уклонистам

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля. В соседней Курской области планируют призвать на службу около 2 тыс. новобранцев. Первая отправка призывников в войска начнётся в конце апреля.
Военком Сеймского и Центрального округов Курска Игорь Ясько рассказал, где будут служить призывники. 98% пройдут службу во всех родах войск в пределах Западного военного округа. Остальных могут призвать в Южный военный округ или Калининград, где они будут служить в Военно-морском флоте, пишет издание.
Для 600 уклонистов от армии выезд из Курской области и из страны будет ограничен.
«Документы направлены в полицию, пенсионный фонд, налоговую инспекцию, ГИБДД. Выезд за пределы Курской области и России им закрыт. Их будут останавливать на всех видах транспорта. И, в конце концов, это бегание от службы в армии прекратится», — отметил Игорь Ясько.
Ранее начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Белгородского военного комиссариата Александр Смирнов заявил, что белгородские призывники не будут проходить службу в субъектах, прилегающих к зоне СВО. Всего в результате весенней кампании ряды ВС РФ должны пополнить порядка 1 тыс. белгородских призывников.