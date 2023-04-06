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Published Сегодня, 16:09

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ВСУ обстреляли Шебекино

6 апреля 2023, 16:09
Фото: Bel.ru
Этим вечером вслед за характерными звуками жители Шебекино получили уведомления от МЧС об обстреле.
Сюжет
СВО

Около семи вечера 6 апреля жители Шебекино начали получать СМС-оповещения от РСЧС. Шебекинцев просят спуститься в укрытия в связи с обстрелом города. Ещё до рассылки над Шебекино были слышны взрывы. О последствиях информации пока не поступало.

Ранее над Валуйским округом ПВО сбила беспилотник. Обломки БПЛА упали в поле. Обошлось без пострадавших и повреждений.

Также 6 апреля под обстрел попало село Сподарюшино Грайворонского горокруга. Местные жители также получали СМС-оповещения от РСЧС. Больше подробностей не поступало — значит, повреждений и пострадавших удалось избежать.

Фото: РСЧС
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#Кристина Семенчук#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#СВО#Шебекино
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