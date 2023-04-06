ВСУ обстреляли Шебекино

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Около семи вечера 6 апреля жители Шебекино начали получать СМС-оповещения от РСЧС. Шебекинцев просят спуститься в укрытия в связи с обстрелом города. Ещё до рассылки над Шебекино были слышны взрывы. О последствиях информации пока не поступало.
Ранее над Валуйским округом ПВО сбила беспилотник. Обломки БПЛА упали в поле. Обошлось без пострадавших и повреждений.
Также 6 апреля под обстрел попало село Сподарюшино Грайворонского горокруга. Местные жители также получали СМС-оповещения от РСЧС. Больше подробностей не поступало — значит, повреждений и пострадавших удалось избежать.