ВСУ обстреляли Шебекино

Около семи вечера 6 апреля жители Шебекино начали получать СМС-оповещения от РСЧС. Шебекинцев просят спуститься в укрытия в связи с обстрелом города. Ещё до рассылки над Шебекино были слышны взрывы. О последствиях информации пока не поступало.