Вербное воскресенье: история праздника, традиции и запреты

Официальное церковное название праздника — Вход Господень в Иерусалим. Согласно Евангелию, Иисус Христос шёл с учениками из Вифании, где он воскресил Лазаря, в Иерусалим. Въезжал в город Христос на молодом осле, жители, узнавшие о чуде воскресения Лазаря, приветствовали его пальмовыми ветвями. На дорогу, по которой ехал Иисус, люди бросали ветви и стелили свои одежды, отмечает «Культура.РФ».