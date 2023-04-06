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Вербное воскресенье: история праздника, традиции и запреты

6 апреля 2023, 14:17
Фото: 1MI

9 апреля православные белгородцы отметят Вербное воскресенье

Вербное воскресенье в 2023 году православные отмечают 9 апреля. Праздник посвящён въезду Христа в Иерусалим. Почему символом праздника считается верба, а также что можно и нельзя делать в этот день — разбираемся в материале.

Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим отмечают в шестое воскресенье Великого поста, за неделю до Пасхи. В этом году Пасха отмечается 16 апреля.

История христианского праздника

Официальное церковное название праздника — Вход Господень в Иерусалим. Согласно Евангелию, Иисус Христос шёл с учениками из Вифании, где он воскресил Лазаря, в Иерусалим. Въезжал в город Христос на молодом осле, жители, узнавшие о чуде воскресения Лазаря, приветствовали его пальмовыми ветвями. На дорогу, по которой ехал Иисус, люди бросали ветви и стелили свои одежды, отмечает «Культура.РФ».

В России место пальмовой ветви заняла верба — растение одно из первых распускается весной. Отсюда и пошло народное название праздника — Вербное воскресенье. Срезанные веточки несут в церковь, где их освящают святой водой и хранят в течение года за иконами. Число веток должно соответствовать количеству членов семьи. Считается, что верба будет охранять от недобрых людей и болезни.

Когда освещать вербу?

Ветви вербы можно освятить в храме накануне праздника или во время службы в воскресенье. Вербу также можно окропить святой водой дома.

Ветви вербы необходимо поставить в воду за несколько дней до праздника, чтобы она успела распуститься. Выбрасывать освященную вербу после праздника не стоит. Священнослужители рекомендуют вербу пустить по реке, закопать в землю или сжечь, пишут «Известия».

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье не рекомендуется трудиться и выполнять тяжёлую физическую работу. Также в этот день нельзя убираться в доме и ссориться. Помимо этого, в Вербное воскресенье нельзя употреблять алкоголь и посещать увеселительные мероприятия.

Так как праздник выпадает на Великий пост, в этот день верующие могут поставить на стол рыбу.

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#Алина Харина#Вербное воскресенье#Православные#Церковь#Общество#Белгородская область
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