В полиции сообщили подробности жёсткого ДТП на улице Щорса в Белгороде

Водитель Audi скрылся после жёсткого столкновения с ВАЗом в Белгороде

Накануне девушка едва не попала под колёса на пешеходной дорожке из-за столкновения двух автомобилей. Водителя ВАЗа и его 6-летнюю пассажирку доставили в больницу для обследования. Молодой человек, управлявший Audi, скрылся с места ДТП, но его в итоге нашли.