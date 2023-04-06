В полиции сообщили подробности жёсткого ДТП на улице Щорса в Белгороде

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В областном УМВД рассказали подробности аварии, произошедшей накануне на перекрёстке Щорса — Есенина в Белгороде. Там столкнулись ВАЗ и иномарка. На пешеходной дорожке девушка едва не попала под колёса.
Как установили правоохранители, водитель ВАЗа нарушил ПДД и повернул налево, из-за чего столкнулся с автомобилем Audi. Иномарку вынесло на пешеходную зону. По дорожке в тот момент шла девушка. Она не пострадала.
Водителя ВАЗа и его 6-летнюю пассажирку доставили в больницу для обследования. Автомобилист, управлявший Audi, скрылся с места ДТП. Вскоре его нашли сотрудники полиции и проверили на состояние опьянения — его не выявили.
На молодого человека составили протокол за оставление места аварии. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.