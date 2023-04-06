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В полиции сообщили подробности жёсткого ДТП на улице Щорса в Белгороде

6 апреля 2023, 07:03
Фото: 1MI

Водитель Audi скрылся после жёсткого столкновения с ВАЗом в Белгороде

Накануне девушка едва не попала под колёса на пешеходной дорожке из-за столкновения двух автомобилей. Водителя ВАЗа и его 6-летнюю пассажирку доставили в больницу для обследования. Молодой человек, управлявший Audi, скрылся с места ДТП, но его в итоге нашли.
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ДТП

В областном УМВД рассказали подробности аварии, произошедшей накануне на перекрёстке Щорса — Есенина в Белгороде. Там столкнулись ВАЗ и иномарка. На пешеходной дорожке девушка едва не попала под колёса.

Как установили правоохранители, водитель ВАЗа нарушил ПДД и повернул налево, из-за чего столкнулся с автомобилем Audi. Иномарку вынесло на пешеходную зону. По дорожке в тот момент шла девушка. Она не пострадала.

Водителя ВАЗа и его 6-летнюю пассажирку доставили в больницу для обследования. Автомобилист, управлявший Audi, скрылся с места ДТП. Вскоре его нашли сотрудники полиции и проверили на состояние опьянения — его не выявили.

На молодого человека составили протокол за оставление места аварии. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

В Белгороде девушка едва не попала под колёса авто на пешеходной дорожке
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