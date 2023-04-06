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В Белгородской области ищут финансирование на капремонт БГАДТ им. Щепкина

6 апреля 2023, 06:52
Фото: vk.com/bgadt
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что проблема в необходимости ремонта большая, и пообещал усилить работу. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Белгородские власти ищут источники финансирования на капитальный ремонт драматического театра им. Щепкина. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, проблема с необходимостью ремонта большая. Он пообещал усилить работу.

5 апреля губернатор встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. В ходе встречи обсуждался ход реализации нацпроекта «Культура» и его результаты по итогам 2022 года. Также побеседовали о планах на ближайшее будущее.

Регион попросил помощи в капремонте девяти ДК, музея в Великомихайловке Новооскольского округа и историко-краеведческого музея в Корочанском районе, а также в поставке четырёх модельных библиотек. Гладков уверен, что нужную помощь Белгородской области окажут.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Культура#Капремонт#Драмтеатр#Финансирование#Бгадт им. щепкина#Ольга Любимова#Минкультуры рф
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