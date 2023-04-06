В Белгородской области ищут финансирование на капремонт БГАДТ им. Щепкина

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Белгородские власти ищут источники финансирования на капитальный ремонт драматического театра им. Щепкина. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, проблема с необходимостью ремонта большая. Он пообещал усилить работу.
5 апреля губернатор встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. В ходе встречи обсуждался ход реализации нацпроекта «Культура» и его результаты по итогам 2022 года. Также побеседовали о планах на ближайшее будущее.
Регион попросил помощи в капремонте девяти ДК, музея в Великомихайловке Новооскольского округа и историко-краеведческого музея в Корочанском районе, а также в поставке четырёх модельных библиотек. Гладков уверен, что нужную помощь Белгородской области окажут.