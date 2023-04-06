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В Белгороде пока не могут справиться с подтоплениями в парке Победы

6 апреля 2023, 15:08
Фото: подписчица "Фонаря"
подтопление в парке Победы
Как сообщили редакции «Фонаря» в администрации города, причиной затопления части парка Победы стало повышение уровня грунтовых вод. Справиться с ситуацией пока нет возможности.

Весной многие белгородцы замечают, что в парке Победы деревья долгое время стоят в воде. Городские власти ранее провели систему выводящих каналов, но она не может осушить всю территорию, поэтому система нуждается в усовершенствовании.

Для парка Победы ранее разработали концепцию благоустройства территории. В мэрии редакции ответили, что исключающие подтопления мероприятия должны быть предусмотрены в проектно-сметной документации на выполнение работ. Однако пока проектно-сметная документация на ликвидацию ошибок водоотведения не разработана.

Таким образом, судя по всему, весеннее половодье пока останется частью ландшафта парка Победы.

В настоящее время мэрия сосредоточилась на вырубке сухостойных и усыхающих деревьев в парке.

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#Анастасия Афанасенко#Подтопление#Парк Победы#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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