В Белгороде пока не могут справиться с подтоплениями в парке Победы

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Весной многие белгородцы замечают, что в парке Победы деревья долгое время стоят в воде. Городские власти ранее провели систему выводящих каналов, но она не может осушить всю территорию, поэтому система нуждается в усовершенствовании.
Для парка Победы ранее разработали концепцию благоустройства территории. В мэрии редакции ответили, что исключающие подтопления мероприятия должны быть предусмотрены в проектно-сметной документации на выполнение работ. Однако пока проектно-сметная документация на ликвидацию ошибок водоотведения не разработана.
Таким образом, судя по всему, весеннее половодье пока останется частью ландшафта парка Победы.
В настоящее время мэрия сосредоточилась на вырубке сухостойных и усыхающих деревьев в парке.