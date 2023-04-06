В Белгороде частично ограничат движение из-за ремонта малой Богданки

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В областном центре начался ремонт малой Богданки от Белгородского проспекта до улицы Гагарина. На эти цели выделено 76 млн рублей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
К 15 июня планируется уложить новый асфальт, заменить бордюры, обустроить дополнительные пешеходные переходы с подходами из тротуарной плитки, заменить дорожные знаки и нанести обновлённую разметку из термопластика.
В связи с дорожными работами движение транспорта частично ограничено.
Ремонт продолжается ещё на двух участках — на ул. Губкина от Костюкова до пр-та Ватутина, развязке ул. Победы — ул. Белгородского полка. Помимо этого, работы проходят на путепроводе через ж/д пути «Москва — Юг» по ул. Студенческой. Завершить ремонт строители рассчитывают к 1 июля этого года.
Напомним, что на повороте с ул. Белгородского полка на Волчанскую планируют установить светофор. На участке также изменят конфигурацию островков безопасности и уложат новый асфальт.