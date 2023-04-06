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В Белгороде частично ограничат движение из-за ремонта малой Богданки

6 апреля 2023, 14:47
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Работы пройдут на участке от Белгородского проспекта до улицы Гагарина. На ремонт выделено 76 млн рублей. Работы планируют завершить к 15 июня, сообщили в мэрии.

В областном центре начался ремонт малой Богданки от Белгородского проспекта до улицы Гагарина. На эти цели выделено 76 млн рублей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

К 15 июня планируется уложить новый асфальт, заменить бордюры, обустроить дополнительные пешеходные переходы с подходами из тротуарной плитки, заменить дорожные знаки и нанести обновлённую разметку из термопластика.

В связи с дорожными работами движение транспорта частично ограничено.

Ремонт продолжается ещё на двух участках — на ул. Губкина от Костюкова до пр-та Ватутина, развязке ул. Победы — ул. Белгородского полка. Помимо этого, работы проходят на путепроводе через ж/д пути «Москва — Юг» по ул. Студенческой. Завершить ремонт строители рассчитывают к 1 июля этого года.

Напомним, что на повороте с ул. Белгородского полка на Волчанскую планируют установить светофор. На участке также изменят конфигурацию островков безопасности и уложат новый асфальт.

На перекрёстке улиц Волчанской и Белгородского полка установят светофор
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