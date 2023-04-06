В Белгороде частично ограничат движение из-за ремонта малой Богданки

Ремонт продолжается ещё на двух участках — на ул. Губкина от Костюкова до пр-та Ватутина, развязке ул. Победы — ул. Белгородского полка. Помимо этого, работы проходят на путепроводе через ж/д пути «Москва — Юг» по ул. Студенческой. Завершить ремонт строители рассчитывают к 1 июля этого года.