Тариф на заправку самолётов в Белгороде снизили из-за необоснованных расходов

Напомним, что в 2021 году в региональном УФАС сообщили, что аэропорт не продлил договоры и перестал выдавать пропуска сотрудникам для оказания услуг по заправке. Обратилась в ведомство ТЗК «Белогорье». В УФАС посчитали, что воздушная гавань ограничивала свободную конкуренцию. Позже белгородский аэропорт не смог оспорить решение антимонопольщиков в арбитражном суде области.