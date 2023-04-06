Тариф на заправку самолётов в Белгороде снизили из-за необоснованных расходов

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
В 2022 году управлением по госрегулированию цен и тарифов в Белгородской области было принято одно тарифное решение в сфере аэропортовых услуг. Управление рассмотрело дело об установлении экономически обоснованного уровня тарифа на заправку самолётов в «Международном аэропорту Белгорода» для ООО «ТЗК „Белогорье“».
В результате экспертизы представленных материалов из заявленной необходимой валовой выручки «ТЗК „Белогорье“» были исключены экономически необоснованные расходы. Экономически обоснованный тариф составил 1835,50 рублей за тонну без учёта НДС — это на 34,45% ниже заявленного компанией уровня.
Напомним, что в 2021 году в региональном УФАС сообщили, что аэропорт не продлил договоры и перестал выдавать пропуска сотрудникам для оказания услуг по заправке. Обратилась в ведомство ТЗК «Белогорье». В УФАС посчитали, что воздушная гавань ограничивала свободную конкуренцию. Позже белгородский аэропорт не смог оспорить решение антимонопольщиков в арбитражном суде области.