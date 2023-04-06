Сотрудники белгородского завода ОМК пробежали эстафету в поддержку онкобольных детей

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Предприятие направило 100 тысяч рублей в фонд «Святое Белогорье против детского рака» на организацию беговой эстафеты на дорожке в рамках сбора средств на лечение детей с онкологическими и неизлечимыми заболеваниями.
«Помощь нашим подопечным требуется постоянно, поэтому и марафон не прекращается ни на минуту. Участники в течение 12 суток и днем и ночью сменяют друг друга на беговой дорожке. Онлайн-трансляция забега ведется в социальных сетях. Зрители во время прямого эфира поддерживают бегунов добрыми комментариями и тоже вносят пожертвования. Чем больше добрых волшебников объединятся, чем больше людей узнает о наших подопечных, тем быстрее придет помощь к детям», — сказала координатор по работе с детьми и семьями благотворительного фонда Наталья Панина.
Акция продлится до 12 апреля. Некоторые из сотрудников предприятия ОМК в Белгороде уже приняли в ней участие и преодолели свои пять километров на беговой дорожке.
«Это удивительный марафон! В нем главное не скорость и не дистанция, как в других спортивных эстафетах. Молодежь и пожилые, новички и опытные спортсмены — все присоединились к забегу, чтобы помочь детям. Надеюсь, что вместе нам удастся привлечь внимание к акции и увеличить сбор необходимых средств», — отметила экономист-аналитик управления по экономике «ОМК Энергомаш» Дарья Подопригорова.
Белгородский завод ОМК является постоянным партнером благотворительного фонда «Святое Белогорье против детского рака». Так, сотрудники предприятия в феврале 2023 года в рамках акции «С любовью сердце» собрали более 40 тысяч рублей на закупку расходных медицинских материалов для детей, проходящих лечение в Детской областной клинической больнице.