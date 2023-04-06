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Сотрудники белгородского завода ОМК пробежали эстафету в поддержку онкобольных детей

6 апреля 2023, 10:26
Фото: Мария Алексеева
Белгородский завод Объединенной металлургической компании поддержал благотворительную акцию «Добро не спит — добро бежит».
Сюжет
Дети

Предприятие направило 100 тысяч рублей в фонд «Святое Белогорье против детского рака» на организацию беговой эстафеты на дорожке в рамках сбора средств на лечение детей с онкологическими и неизлечимыми заболеваниями.

«Помощь нашим подопечным требуется постоянно, поэтому и марафон не прекращается ни на минуту. Участники в течение 12 суток и днем и ночью сменяют друг друга на беговой дорожке. Онлайн-трансляция забега ведется в социальных сетях. Зрители во время прямого эфира поддерживают бегунов добрыми комментариями и тоже вносят пожертвования. Чем больше добрых волшебников объединятся, чем больше людей узнает о наших подопечных, тем быстрее придет помощь к детям», — сказала координатор по работе с детьми и семьями благотворительного фонда Наталья Панина.

Фото: Мария Алексеева

Акция продлится до 12 апреля. Некоторые из сотрудников предприятия ОМК в Белгороде уже приняли в ней участие и преодолели свои пять километров на беговой дорожке.

«Это удивительный марафон! В нем главное не скорость и не дистанция, как в других спортивных эстафетах. Молодежь и пожилые, новички и опытные спортсмены — все присоединились к забегу, чтобы помочь детям. Надеюсь, что вместе нам удастся привлечь внимание к акции и увеличить сбор необходимых средств», — отметила экономист-аналитик управления по экономике «ОМК Энергомаш» Дарья Подопригорова.

Белгородский завод ОМК является постоянным партнером благотворительного фонда «Святое Белогорье против детского рака». Так, сотрудники предприятия в феврале 2023 года в рамках акции «С любовью сердце» собрали более 40 тысяч рублей на закупку расходных медицинских материалов для детей, проходящих лечение в Детской областной клинической больнице.

#Омк#Общество#Белгородская область#Алина Харина#Дети
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