Сотрудники белгородского завода ОМК пробежали эстафету в поддержку онкобольных детей

«Помощь нашим подопечным требуется постоянно, поэтому и марафон не прекращается ни на минуту. Участники в течение 12 суток и днем и ночью сменяют друг друга на беговой дорожке. Онлайн-трансляция забега ведется в социальных сетях. Зрители во время прямого эфира поддерживают бегунов добрыми комментариями и тоже вносят пожертвования. Чем больше добрых волшебников объединятся, чем больше людей узнает о наших подопечных, тем быстрее придет помощь к детям», — сказала координатор по работе с детьми и семьями благотворительного фонда Наталья Панина.