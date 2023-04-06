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Следком заинтересовался состоянием музейного комплекса Щепкина под Белгородом

6 апреля 2023, 12:40
Фото: 1MI
СК организовал доследственную проверку после сообщений о ненадлежащем состоянии историко-театрального музея в Яковлевском горокруге.
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Следком

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту ненадлежащего состояния МКУК «Историко-театральный музей М. С. Щепкина». Правоохранительные органы заинтересовались ситуацией из-за сообщений в СМИ.

Ранее Бел.Ру писало о том, что на состояние музея в селе Алексеевка Яковлевского горокруга жаловалась жительница региона. С её слов, усадьба разваливается, а проводить экскурсии там невозможно. Интересно, что отремонтировать музей женщина просила больше года.

Как уточнили в СК, следователи проверят материалы о музее в СМИ и дадут оценку действиям должностных лиц, которые ответственны за сохранение объектов культурного наследия.

Белгородка больше года жалуется на разваливающийся музей-усадьбу Щепкина
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Следком#Культура#Общество#Музей#Следственный комитет#Проверка#Историко-театральный музей М. С. Щепкина#Музейный комплекс
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