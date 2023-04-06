Следком заинтересовался состоянием музейного комплекса Щепкина под Белгородом

Ранее Бел.Ру писало о том, что на состояние музея в селе Алексеевка Яковлевского горокруга жаловалась жительница региона. С её слов, усадьба разваливается, а проводить экскурсии там невозможно. Интересно, что отремонтировать музей женщина просила больше года.