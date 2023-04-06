Следком заинтересовался состоянием музейного комплекса Щепкина под Белгородом

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту ненадлежащего состояния МКУК «Историко-театральный музей М. С. Щепкина». Правоохранительные органы заинтересовались ситуацией из-за сообщений в СМИ.
Ранее Бел.Ру писало о том, что на состояние музея в селе Алексеевка Яковлевского горокруга жаловалась жительница региона. С её слов, усадьба разваливается, а проводить экскурсии там невозможно. Интересно, что отремонтировать музей женщина просила больше года.
Как уточнили в СК, следователи проверят материалы о музее в СМИ и дадут оценку действиям должностных лиц, которые ответственны за сохранение объектов культурного наследия.