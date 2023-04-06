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Школьные лагеря в Белгородской области не откроют этим летом

6 апреля 2023, 18:50
Фото: 1MI
О невозможности организовать дневные смены в пришкольных лагерях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

Школьных лагерей в Белгородской области этим летом не будет. Об этом сообщил глава региона во время прямого эфира 6 апреля. Так Вячеслав Гладков ответил женщине, которая поинтересовалась, рассматривается ли организация работы школьных лагерей дневного пребывания.

«Не рассматривается, потому что в школах, там, где у нас дистанционное обучение, сделать это невозможно по понятным причинам», — сообщил Вячеслав Гладков.

Видимо, возможности осуществить работу школьных лагерей нет в связи с оперативной обстановкой в Белгородской области. Дистанционное обучение продолжится минимум до конца этого учебного года.

Напомним, смены в детских лагерях для белгородцев стартовали раньше времени — уже сегодня, 6 апреля. Это касается лишь части учреждений, которые были готовы к открытию. С 15 апреля заработают ещё некоторые лагеря.

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#Кристина Семенчук#Дети#Школьный лагерь#Лето#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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