Школьные лагеря в Белгородской области не откроют этим летом

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Школьных лагерей в Белгородской области этим летом не будет. Об этом сообщил глава региона во время прямого эфира 6 апреля. Так Вячеслав Гладков ответил женщине, которая поинтересовалась, рассматривается ли организация работы школьных лагерей дневного пребывания.
«Не рассматривается, потому что в школах, там, где у нас дистанционное обучение, сделать это невозможно по понятным причинам», — сообщил Вячеслав Гладков.
Видимо, возможности осуществить работу школьных лагерей нет в связи с оперативной обстановкой в Белгородской области. Дистанционное обучение продолжится минимум до конца этого учебного года.
Напомним, смены в детских лагерях для белгородцев стартовали раньше времени — уже сегодня, 6 апреля. Это касается лишь части учреждений, которые были готовы к открытию. С 15 апреля заработают ещё некоторые лагеря.