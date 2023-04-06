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Работавшая в филиале «Газпромбанка» белгородка похитила у военных 2 млн рублей

6 апреля 2023, 12:29
Фото: 1MI
Крупную сумму женщина похитила у участников СВО. Свердловский районный суд признал белгородку виновной и приговорил к штрафу, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Сюжет
ФСБ

Экс-сотрудницу белгородского филиала «Газпромбанка» признали виновной в хищении денежного довольствия участников спецоперации. Преступную деятельность выявила ФСБ.

Оказалось, что женщина использовала перевыпущенные банковские карты и снимала с дубликатов наличные деньги через банкоматы. Всего таким образом ей удалось присвоить 2 млн рублей.

Уголовное дело против белгородки возбудили за мошенничество с использованием электронных средств платежа в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159.3 УК РФ). Свердловский районный суд признал женщину виновной. Её приговорили к крупному штрафу. Сумма не называется.

Помимо этого, белгородку на 2,5 года лишили права заниматься банковской деятельностью. Сообщается, что женщина возместила потерпевшим большую часть ущерба.

Приговор вступил в силу.

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#Инна Рогова#Газпромбанк#Банкоматы#Карты#Военнослужащие#Участники СВО#Довольствие#ФСБ#Штраф#Происшествия#Белгородская область#Белгород
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