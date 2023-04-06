Работавшая в филиале «Газпромбанка» белгородка похитила у военных 2 млн рублей

Уголовное дело против белгородки возбудили за мошенничество с использованием электронных средств платежа в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159.3 УК РФ). Свердловский районный суд признал женщину виновной. Её приговорили к крупному штрафу. Сумма не называется.