Работавшая в филиале «Газпромбанка» белгородка похитила у военных 2 млн рублей

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Экс-сотрудницу белгородского филиала «Газпромбанка» признали виновной в хищении денежного довольствия участников спецоперации. Преступную деятельность выявила ФСБ.
Оказалось, что женщина использовала перевыпущенные банковские карты и снимала с дубликатов наличные деньги через банкоматы. Всего таким образом ей удалось присвоить 2 млн рублей.
Уголовное дело против белгородки возбудили за мошенничество с использованием электронных средств платежа в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159.3 УК РФ). Свердловский районный суд признал женщину виновной. Её приговорили к крупному штрафу. Сумма не называется.
Помимо этого, белгородку на 2,5 года лишили права заниматься банковской деятельностью. Сообщается, что женщина возместила потерпевшим большую часть ущерба.
Приговор вступил в силу.