ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
ПВО сбила беспилотник в Валуйском горокруге. О происшествии губернатор Вячеслав Гладков сообщил 6 апреля.
Остатки БПЛА упали в поле. На месте работает оперативная группа, она обследует территорию.
По информации губернатора, обошлось без пострадавших и повреждений.
Напомним, что 4 апреля в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга с беспилотника сбросили два взрывных устройства. Снаряды попали в огороды. Пострадавших и разрушений не было.
6 апреля, помимо сбитого в Валуйском горокруге беспилотника, сообщалось об обстреле Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Подробностей происшествия нет.