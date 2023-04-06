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Published Сегодня, 13:03

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ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

6 апреля 2023, 13:03
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Происшествие случилось в Валуйском горокруге. Остатки БПЛА упали в поле. На месте работает оперативная группа.
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Пво

ПВО сбила беспилотник в Валуйском горокруге. О происшествии губернатор Вячеслав Гладков сообщил 6 апреля.

Остатки БПЛА упали в поле. На месте работает оперативная группа, она обследует территорию. 

По информации губернатора, обошлось без пострадавших и повреждений. 

Напомним, что 4 апреля в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга с беспилотника сбросили два взрывных устройства. Снаряды попали в огороды. Пострадавших и разрушений не было. 

6 апреля, помимо сбитого в Валуйском горокруге беспилотника, сообщалось об обстреле Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Подробностей происшествия нет. 

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сбитый в Белгородской области беспилотник
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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#Инна Рогова#Беспилотник#БПЛА#Остатки#Поле#Пво#Происшествия#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Валуйский горокруг#Вячеслав Гладков
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