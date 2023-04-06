Пожелавшая заработать на бирже белгородка перевела мошенникам 3 млн рублей

Спустя время ей сообщили, что компания-брокер переехала в другую страну, где женщине якобы открыли счёт, а за отдельную плату менеджеры помогут вывести с него денежные средства обратно. Но своих денег и прибыли пенсионерка так и не получила и обратилась с заявлением в полицию.