Пожелавшая заработать на бирже белгородка перевела мошенникам 3 млн рублей

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
В ОМВД России по Белгородскому району обратилась 74-летняя жительница одного из сёл и сообщила, что перевела мошенникам, предложившим ей заработать на бирже, более 2 млн 800 тыс. рублей.
Женщина рассказала, что в декабре 2019 года неизвестный по телефону предложил ей выгодно вложить деньги. Для начала работы, получения брокерской лицензии, открытия счёта и иных целей необходимо было внести деньги.
Пенсионерка установила на телефон приложение и перевела на указанные менеджерами счета различные суммы — всего свыше 1 млн 300 тыс. рублей из сбережений и 1 млн 500 тыс. рублей, взятые в кредит.
Спустя время ей сообщили, что компания-брокер переехала в другую страну, где женщине якобы открыли счёт, а за отдельную плату менеджеры помогут вывести с него денежные средства обратно. Но своих денег и прибыли пенсионерка так и не получила и обратилась с заявлением в полицию.
Следственный отдел ОМВД России по Белгородскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
О том, каковы шансы вернуть деньги в случае работы мошенников, ранее рассказал заместитель начальника регионального УМВД Юрий Баранов.