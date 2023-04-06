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Пожелавшая заработать на бирже белгородка перевела мошенникам 3 млн рублей

6 апреля 2023, 12:52
Фото: 1MI
«Выгодно вложить деньги» пенсионерке из Белгородского района предложили ещё в конце 2019 года. С тех пор она лишилась почти 3 млн рублей. 1,5 млн из общей суммы женщина взяла в кредит, сообщили в УМВД России по Белгородской области.

В ОМВД России по Белгородскому району обратилась 74-летняя жительница одного из сёл и сообщила, что перевела мошенникам, предложившим ей заработать на бирже, более 2 млн 800 тыс. рублей.

Женщина рассказала, что в декабре 2019 года неизвестный по телефону предложил ей выгодно вложить деньги. Для начала работы, получения брокерской лицензии, открытия счёта и иных целей необходимо было внести деньги.

Пенсионерка установила на телефон приложение и перевела на указанные менеджерами счета различные суммы — всего свыше 1 млн 300 тыс. рублей из сбережений и 1 млн 500 тыс. рублей, взятые в кредит.

Спустя время ей сообщили, что компания-брокер переехала в другую страну, где женщине якобы открыли счёт, а за отдельную плату менеджеры помогут вывести с него денежные средства обратно. Но своих денег и прибыли пенсионерка так и не получила и обратилась с заявлением в полицию.

Следственный отдел ОМВД России по Белгородскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

О том, каковы шансы вернуть деньги в случае работы мошенников, ранее рассказал заместитель начальника регионального УМВД Юрий Баранов. 

Есть ли шанс вернуть деньги после обмана мошенников?
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#Анастасия Афанасенко#Биржа#Заработок#Мошенники#Пенсионерка#Происшествия#Белгородская область#Белгородский район
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