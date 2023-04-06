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«После 12-го взрыва решили: пора уезжать». Белгородцы — об обстреле Новой Таволжанки

6 апреля 2023, 07:52
Фото: ГТРК «Белгород»

Около 15 домов пострадало в результате обстрела белгородской Новой Таволжанки

Село в Шебекинском горокруге попало под обстрел 5 апреля. Очевидцы утверждают, что насчитали около 30 прилётов. По предварительным данным, пострадало около 15 домовладений. О том, как шебекинцы пережили этот страшный день, они рассказали журналистам ГТРК «Белгород».
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Обстрел

Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге попала под миномётный обстрел ВСУ 5 апреля. По словам местных жителей, обстрел начался примерно в 11:40. Шебекинцы насчитали около 30 прилётов. Сам обстрел длился около 40 минут.

ГТРК сообщает, что, по предварительным данным, пострадало около 15 домовладений. Посекло фасады и кровлю, разбиты окна, повреждены хозпостройки. К восстановлению рабочие приступят, когда позволит оперативная обстановка. Пока же окна закрыли плёнкой.

Пострадавших в результате обстрела нет — люди успели укрыться. Местная жительница со слезами рассказала журналистам, что сначала пряталась в подвале, а её муж в это время был в доме. После 12-го взрыва супруги решили — пора уезжать. Закрыть дом и взять необходимые вещи они не успели.

В доме шебекинцев выбило почти все окна. Они рассказали журналистам, что осколки со свистом проносились по комнатам.

Другой местный житель говорит, что сначала пережидал обстрел, лёжа на полу в коридоре. После 10-го прилёта удалось перебежать в подвал.

Как рассказали журналисты, одна из мин разорвалась рядом с гаражом — осколками посекло двери.

Изначально сообщалось о трёх пострадавших домах и трёх повреждённых автомобилях. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, жителей домов обстреливаемых улиц оперативно вывезли на броневиках.

За минувшие сутки как минимум восемь населённых пунктов в Белгородской области попало под обстрел. Помимо Новой Таволжанки, под огнём ВСУ были Красное и Ленинский, хутор Марьино в Шебекинском горокруге, Новопетровка и Карабаново в Валуйском горокруге, Пороз и Дроновка в Грайворонском горокруге. В результате обстрела последнего населённого пункта пострадало несколько домов.

Видео: ГТРК «Белгород»
Новый обстрел в Белгородской области: есть повреждения, людей вывозили на броневиках
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