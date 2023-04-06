«После 12-го взрыва решили: пора уезжать». Белгородцы — об обстреле Новой Таволжанки

Пострадавших в результате обстрела нет — люди успели укрыться. Местная жительница со слезами рассказала журналистам, что сначала пряталась в подвале, а её муж в это время был в доме. После 12-го взрыва супруги решили — пора уезжать. Закрыть дом и взять необходимые вещи они не успели.