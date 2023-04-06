«После 12-го взрыва решили: пора уезжать». Белгородцы — об обстреле Новой Таволжанки

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге попала под миномётный обстрел ВСУ 5 апреля. По словам местных жителей, обстрел начался примерно в 11:40. Шебекинцы насчитали около 30 прилётов. Сам обстрел длился около 40 минут.
ГТРК сообщает, что, по предварительным данным, пострадало около 15 домовладений. Посекло фасады и кровлю, разбиты окна, повреждены хозпостройки. К восстановлению рабочие приступят, когда позволит оперативная обстановка. Пока же окна закрыли плёнкой.
Пострадавших в результате обстрела нет — люди успели укрыться. Местная жительница со слезами рассказала журналистам, что сначала пряталась в подвале, а её муж в это время был в доме. После 12-го взрыва супруги решили — пора уезжать. Закрыть дом и взять необходимые вещи они не успели.
В доме шебекинцев выбило почти все окна. Они рассказали журналистам, что осколки со свистом проносились по комнатам.
Другой местный житель говорит, что сначала пережидал обстрел, лёжа на полу в коридоре. После 10-го прилёта удалось перебежать в подвал.
Как рассказали журналисты, одна из мин разорвалась рядом с гаражом — осколками посекло двери.
Изначально сообщалось о трёх пострадавших домах и трёх повреждённых автомобилях. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, жителей домов обстреливаемых улиц оперативно вывезли на броневиках.
За минувшие сутки как минимум восемь населённых пунктов в Белгородской области попало под обстрел. Помимо Новой Таволжанки, под огнём ВСУ были Красное и Ленинский, хутор Марьино в Шебекинском горокруге, Новопетровка и Карабаново в Валуйском горокруге, Пороз и Дроновка в Грайворонском горокруге. В результате обстрела последнего населённого пункта пострадало несколько домов.