«Послал меня далеко». В Белгородской области уволили врача за хамство

На комментарий женщины ответила главврач Старооскольской окружной больницы Светлана Немцева. Главврач сообщила, что с врачом неоднократно проводилась беседа, но «он считал, что он не обязан с пациентами вести себя корректно». Данный случай, отметила Немцева, был крайним — врач уволен с 31 марта 2023 года.