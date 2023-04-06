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«Послал меня далеко». В Белгородской области уволили врача за хамство

6 апреля 2023, 14:38
Фото: 1MI
Жалобу на врача Старооскольской окружной больницы оставила в комментариях под постом губернатора местная жительница. Ей ответила главврач больницы, которая сообщила, что врача уволили.

Рентгенолог от руки сделал описание рентгеновских снимков и нагрубил пациенту.

С этим описанием я ходила на приём к врачу, которая не смогла прочитать ни слова. Ходила я, ходила по кабинетам. Заходила к главврачу, к этому наглому хаму, который сказал, что рентгенкабинет ему не подчиняется, и послал меня далеко.
Светлана
Фото: скрин комментариев под постом Вячеслава Гладкова

На комментарий женщины ответила главврач Старооскольской окружной больницы Светлана Немцева. Главврач сообщила, что с врачом неоднократно проводилась беседа, но «он считал, что он не обязан с пациентами вести себя корректно». Данный случай, отметила Немцева, был крайним — врач уволен с 31 марта 2023 года.

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#Алина Харина#Врачи#Жалоба#Общество#Старый Оскол
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