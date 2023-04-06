«Послал меня далеко». В Белгородской области уволили врача за хамство

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Рентгенолог от руки сделал описание рентгеновских снимков и нагрубил пациенту.
С этим описанием я ходила на приём к врачу, которая не смогла прочитать ни слова. Ходила я, ходила по кабинетам. Заходила к главврачу, к этому наглому хаму, который сказал, что рентгенкабинет ему не подчиняется, и послал меня далеко.
Светлана
На комментарий женщины ответила главврач Старооскольской окружной больницы Светлана Немцева. Главврач сообщила, что с врачом неоднократно проводилась беседа, но «он считал, что он не обязан с пациентами вести себя корректно». Данный случай, отметила Немцева, был крайним — врач уволен с 31 марта 2023 года.