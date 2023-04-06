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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

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Первый ливень в Белгороде: горожане делятся фото последствий в Сети

6 апреля 2023, 14:06
Фото: Telegram-канал «БелГородские подробности»

Ж/д пути затопило после сильного дождя в Белгороде

6 апреля в Белгороде прошёл недолгий ливень. На рынке «Салют» вода за это время успела затопить железнодорожный переход, а некоторые жители областного центра и пригорода услышали гром.
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Погода

В Белгороде и пригороде прошёл первый в этом году ливень. Горожане публикуют фотографии с последствиями прошедшего дождя.

На рынке «Салют» забилась труба сточной канавы. После ливня затопило железнодорожный переход и прилегающие к нему пути. Ливень был кратковременным, но сильным.

В Разумном люди услышали звуки грома. Дороги там превратились в «реку».

Железнодорожный переходЖелезнодорожный переход
Железнодорожный переходЖелезнодорожный переход
Железнодорожный переходЖелезнодорожный переход
Железнодорожный переходЖелезнодорожный переход
Железнодорожный переходЖелезнодорожный переход
Железнодорожный переход
Фото: Telegram-канал «БелГородские подробности»
Видео: Telegram-канал "Белгородский Андеграунд"

Напомним, ранее православные белгородцы добились переноса общегородского субботника в областном центре на 6 апреля. Перенести его просили из-за Благовещения. Уборку запланировали на 15:00. Однако в этот раз в планы вмешался дождь.

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#Наталья Корявых#Погода#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Город#Дождь#Ливень#Ж/д пути#Затопление#Гром#Разумное#Видео
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