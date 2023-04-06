Первый ливень в Белгороде: горожане делятся фото последствий в Сети

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В Белгороде и пригороде прошёл первый в этом году ливень. Горожане публикуют фотографии с последствиями прошедшего дождя.
На рынке «Салют» забилась труба сточной канавы. После ливня затопило железнодорожный переход и прилегающие к нему пути. Ливень был кратковременным, но сильным.
В Разумном люди услышали звуки грома. Дороги там превратились в «реку».
Напомним, ранее православные белгородцы добились переноса общегородского субботника в областном центре на 6 апреля. Перенести его просили из-за Благовещения. Уборку запланировали на 15:00. Однако в этот раз в планы вмешался дождь.