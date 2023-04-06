Несколько домов пострадало в результате обстрела Дроновки в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:17
5 апреля ВСУ обстреляли Дроновку в Грайворонском горокруге. О происшествии стало известно ближе к 17:00 из рассылки МЧС.
Без последствий не обошлось. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, повреждено несколько домов. К их восстановлению приступят в ближайшие дни, заверил глава региона. Среди мирных жителей пострадавших нет.
Фотографии с места обстрела ранее появились в Сети.
Дроновка — не единственный населённый пункт, который попал под обстрел 5 апреля. Под огнём ВСУ были ещё семь населённых пунктов: посёлки Красное и Ленинский, хутор Марьино, Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге, Новопетровка и Карабаново в Валуйском горокруге, Пороз в Грайворонском горокруге.