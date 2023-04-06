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Несколько домов пострадало в результате обстрела Дроновки в Белгородской области

6 апреля 2023, 06:15
Фото: Telegram-канал "Белгород-Молния"
Среди мирных жителей раненых нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Происшествие случилось накануне вечером. К восстановлению приступят в ближайшие дни.
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Обстрел

5 апреля ВСУ обстреляли Дроновку в Грайворонском горокруге. О происшествии стало известно ближе к 17:00 из рассылки МЧС.

Без последствий не обошлось. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, повреждено несколько домов. К их восстановлению приступят в ближайшие дни, заверил глава региона. Среди мирных жителей пострадавших нет.

Фотографии с места обстрела ранее появились в Сети.

Дроновка — не единственный населённый пункт, который попал под обстрел 5 апреля. Под огнём ВСУ были ещё семь населённых пунктов: посёлки Красное и Ленинский, хутор Марьино, Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге, Новопетровка и Карабаново в Валуйском горокруге, Пороз в Грайворонском горокруге.

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обстрел Дроновки в Белгородской области обстрел Дроновки в Белгородской области
обстрел Дроновки в Белгородской области обстрел Дроновки в Белгородской области
обстрел Дроновки в Белгородской области обстрел Дроновки в Белгородской области
обстрел Дроновки в Белгородской области обстрел Дроновки в Белгородской области
обстрел Дроновки в Белгородской области
Фото: Telegram-канал "Белгород-Молния"
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