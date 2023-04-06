Несколько домов пострадало в результате обстрела Дроновки в Белгородской области

Дроновка — не единственный населённый пункт, который попал под обстрел 5 апреля. Под огнём ВСУ были ещё семь населённых пунктов: посёлки Красное и Ленинский, хутор Марьино, Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге, Новопетровка и Карабаново в Валуйском горокруге, Пороз в Грайворонском горокруге.