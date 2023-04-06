На СГОКе выбрали лучшего машиниста крана

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
По итогам первого этапа, в котором конкурсанты отвечали на вопросы электронного тестирования, в финал вышли 11 лучших участников.
В практическом этапе финалисты выполняли два задания: «Лабиринт», в котором по коридору из металлических стоек нужно было пронести прикрепленное ведро с водой, не расплескав ее, а также «Труба», где требовалось опустить груз в вертикально установленную трубу. На оба задания участникам отводилось шесть минут. Жюри оценивало время и качество выполнения работы, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.
В результате лучшим машинистом крана признана представительница цеха дробления Наталья Чернявская. Второе место завоевала ее коллега по цеху Карина Веселовская. На третьем месте оказалась машинист крана цеха обогащения Татьяна Панарина. Ее коллега, 30-летняя Кристина Сотникова, стала победителем номинации «Лучший молодой рабочий».
Победителей конкурса наградили дипломами, корпоративными знаками «Лучший по профессии» и денежными премиями в размере 60, 40 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. «Лучший молодой рабочий» также получает денежное поощрение — 25 тысяч рублей.
Всего в 2023 году Стойленский ГОК проведет двенадцать конкурсов мастерства по разным профессиям.