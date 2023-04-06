На СГОКе выбрали лучшего машиниста крана

В практическом этапе финалисты выполняли два задания: «Лабиринт», в котором по коридору из металлических стоек нужно было пронести прикрепленное ведро с водой, не расплескав ее, а также «Труба», где требовалось опустить груз в вертикально установленную трубу. На оба задания участникам отводилось шесть минут. Жюри оценивало время и качество выполнения работы, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.