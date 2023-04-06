На дороге под Белгородом появился «памятник яме»

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
«Памятник яме» почти год спустя вернулся на дорогу в Шебекино. Яма появилась на пересечении улиц Речной и Ржевского шоссе. Интересно, что похожий «памятник» есть и в Масловой Пристани.
В апреле прошлого года яма у «Потапыча» в Старом Осколе «общалась» с чиновниками через соцсеть — у неё появился паблик «ВКонтакте». Создатель группы писал посты от имени ямы и запрещал администрации горокруга «убирать себя».
Спустя пару недель яму всё-таки убрали. Однако она «пообещала» появиться после дождя. В её скорое возвращение верили и сами старооскольцы.