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На дороге под Белгородом появился «памятник яме»

6 апреля 2023, 14:30
Фото: Telegram-канал «ШО Шебекино»
«Достопримечательность» появилась на перекрёстке улиц Речной и Ржевского шоссе в Шебекино. Фотографии опубликовали в Telegram-канале «ШО Шебекино».
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Дороги

«Памятник яме» почти год спустя вернулся на дорогу в Шебекино. Яма появилась на пересечении улиц Речной и Ржевского шоссе. Интересно, что похожий «памятник» есть и в Масловой Пристани.

В апреле прошлого года яма у «Потапыча» в Старом Осколе «общалась» с чиновниками через соцсеть — у неё появился паблик «ВКонтакте». Создатель группы писал посты от имени ямы и запрещал администрации горокруга «убирать себя».

Спустя пару недель яму всё-таки убрали. Однако она «пообещала» появиться после дождя. В её скорое возвращение верили и сами старооскольцы.

 

Яма у «Потапыча» в Старом Осколе общается с властями через соцсеть
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#Белгородская область#Шебекино#Шебекинский горокруг#Дороги#Город#Ямы на дороге#Наталья Корявых#Нарочно не придумаешь
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