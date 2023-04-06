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Компания «Агро-Белогорья» судится с «Газпромом» из-за сгоревшего трактора

6 апреля 2023, 09:03
Фото: 1MI
В 2021 году на предприятии ООО «Прохоровская зерновая компания» сгорел трактор после повреждения газопровода.

В 2021 году ООО «ПЗК» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к филиалу АО «Газпром газораспределение Белгород» в Строителе. Зерновая компания требовала взыскать с Газпрома 4 млн 348 тыс. рублей ущерба, причинённого имуществу в результате пожара, а также 44 тыс. 740 рублей расходов по уплате госпошлины.

Из материалов дела следует, что истец пользуется по договору аренды земельным участком в Прохоровском районе.

14 сентября 2021 года между селом Прелестное и хутором Весёлый при чизелевании почвы на поле произошёл пожар. В результате пожара сгорел трактор «Кировец К 744 Р2» с прицепом, который принадлежит ООО «ПЗК». Тракторист-машинист получил ожоги.

По данным истца, возгорание трактора произошло из-за повреждения прицепным оборудованием подземного газопровода высокого давления II категории. Газопровод находился за пределами охранной зоны, обозначенной опознавательными знаками. Газопровод не внесён в государственный кадастр, границы охранных зон на местности не обозначены, указывал истец.

По мнению ООО «ПЗК», причиной несчастного случая является отсутствие информации о подземном межпоселковом газопроводе.

Ответчик возражал против требований истца и указывал, что на расстоянии не более 80 метров от места производства работ имеется отлично видимый с любого участка этого поля пикет с указанием о наличии газопровода на данном земельном участке. Кроме того, в «Газпроме» подчеркнули, что зерновую компанию уведомляли 26 марта 2018 года о наличии газораспределительный сетей на арендуемых земельных участках и необходимости согласования сельскохозяйственных работ с газовой службой.

По мнению ответчика, вина в произошедшем полностью лежит на руководителе ООО «ПЗК», который не уведомил газовую службу о производстве полевых работ на участке с газопроводом высокого давления, а также на работнике, который управлял трактором вблизи пикета, указывающего о наличии газопровода, без разметки трассы и соответствующего письменного разрешения на выполнение таких работ.

В итоге Арбитражный суд Белгородской области в удовлетворении исковых требования зерновой компании отказал.

Позже компания подала жалобу на решение суда в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Однако решение Арбитражного суда Белгородской области оставили без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

4 апреля 2023 года стало известно, что «Прохоровская зерновая компания» обратилось с кассационной жалобой на решение судов в Арбитражный суд Центрального округа. Жалобу приняли, судебное заседание назначили на 23 мая.

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#Суды#Газпром#Зерновая компания#Трактор#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Прохоровский район#Владимир зотов#Алина Харина
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