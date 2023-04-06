Компания «Агро-Белогорья» судится с «Газпромом» из-за сгоревшего трактора

Ответчик возражал против требований истца и указывал, что на расстоянии не более 80 метров от места производства работ имеется отлично видимый с любого участка этого поля пикет с указанием о наличии газопровода на данном земельном участке. Кроме того, в «Газпроме» подчеркнули, что зерновую компанию уведомляли 26 марта 2018 года о наличии газораспределительный сетей на арендуемых земельных участках и необходимости согласования сельскохозяйственных работ с газовой службой.