Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Изображение материала

Коммунальщики хотят отсудить у белгородского УМВД миллион рублей

6 апреля 2023, 14:52
Фото: 1MI
ООО УК «ЖилСервис» обратилось в Арбитражный суд с иском к УМВД по Белгородской области. Отсудить у полиции коммунальщики хотят порядка миллиона рублей.
Сюжет
Суд

УК «ЖилСервис» требует через суд от УМВД по Белгородской области 868 тыс. рублей задолженности за содержание и ремонт общего имущества за период с
января 2021 года по декабрь 2022 года. Кроме того, коммунальщики хотят пени в размере 145 тыс. рублей и покрытие расходов по госпошлине — на сумму в 23 тыс. рублей.

Арбитражный суд Белгородской области возбудил производство по делу. Собеседование сторон пройдёт 18 мая, тогда же проведут и предварительное судебное заседание.

УК «ЖС» зарегистрирована в Белгороде в 2014 году. Её гендиректор — Андрей Щербаченко. В 2021 году компания отчиталась о выручке в 58,9 млн рублей.

Бел.Ру направило в УМВД запрос, чтобы узнать подробности и причины судебного разбирательства.

Напомним, что осенью прошлого года спор новгородских приставов и белгородского УМВД дошёл до судебных тяжб из-за 500 рублей. В суд подало УФССП. Изначально судебное заседание должно было пройти 8 ноября, но затем иск приставы отозвали.

Фуглаев против Фуглаевых, «Турбонасос» и танковые пирамиды: арбитражные дела марта
Узнать подробнее
Читайте также:
Компания «Агро-Белогорья» судится с «Газпромом» из-за сгоревшего трактораЗаинтересованная «Вега», неуступчивый ИП: по дому на Гражданском в Белгороде идёт суд«Грибы Белогорья» не смогли остановить банкротство через Верховный суд
#Артем Черненко#Полицейские#Коммунальщики#Долг#Суд#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
Подпишитесь
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Сегодня, 13:03
ВСУ обстреляли Шебекино
Сегодня, 16:09
Работавшая в филиале «Газпромбанка» белгородка похитила у военных 2 млн рублей
Сегодня, 12:29
«После 12-го взрыва решили: пора уезжать». Белгородцы — об обстреле Новой Таволжанки
Сегодня, 07:52
Белгородцы грозят дойти до президента из-за строительства очистных рядом с домами
Сегодня, 08:17
Белгородские власти объявили о новых учениях
Сегодня, 15:42