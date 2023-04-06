Коммунальщики хотят отсудить у белгородского УМВД миллион рублей

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
УК «ЖилСервис» требует через суд от УМВД по Белгородской области 868 тыс. рублей задолженности за содержание и ремонт общего имущества за период с
января 2021 года по декабрь 2022 года. Кроме того, коммунальщики хотят пени в размере 145 тыс. рублей и покрытие расходов по госпошлине — на сумму в 23 тыс. рублей.
Арбитражный суд Белгородской области возбудил производство по делу. Собеседование сторон пройдёт 18 мая, тогда же проведут и предварительное судебное заседание.
УК «ЖС» зарегистрирована в Белгороде в 2014 году. Её гендиректор — Андрей Щербаченко. В 2021 году компания отчиталась о выручке в 58,9 млн рублей.
Бел.Ру направило в УМВД запрос, чтобы узнать подробности и причины судебного разбирательства.
Напомним, что осенью прошлого года спор новгородских приставов и белгородского УМВД дошёл до судебных тяжб из-за 500 рублей. В суд подало УФССП. Изначально судебное заседание должно было пройти 8 ноября, но затем иск приставы отозвали.