Коммунальщики хотят отсудить у белгородского УМВД миллион рублей

УК «ЖилСервис» требует через суд от УМВД по Белгородской области 868 тыс. рублей задолженности за содержание и ремонт общего имущества за период с

января 2021 года по декабрь 2022 года. Кроме того, коммунальщики хотят пени в размере 145 тыс. рублей и покрытие расходов по госпошлине — на сумму в 23 тыс. рублей.