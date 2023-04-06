Казакам в Белгороде выделили 7,2 млн рублей на обеспечение пожарной безопасности

Казачьей пожарной команде «Станица» выделили более 7 млн рублей на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, в том числе на проведение профилактики и тушение пожаров, следует из распоряжения мэрии. Аналогичную сумму они получили и в прошлом году.

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