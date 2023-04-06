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Казакам в Белгороде выделили 7,2 млн рублей на обеспечение пожарной безопасности

6 апреля 2023, 11:51
Фото: 1MI
Казачьей пожарной команде «Станица» выделили более 7 млн рублей на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, в том числе на проведение профилактики и тушение пожаров, следует из распоряжения мэрии. Аналогичную сумму они получили и в прошлом году.
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Пожары

В 2023 году казакам в Белгороде выделили 7 млн 184 тыс. рублей на обеспечение пожарной безопасности. Средства получит казачья пожарная команда «Станица», чтобы проводить профилактику или тушить пожары в частном секторе. Казаки выиграли конкурс на право получения субсидии.

В обязанности пожарной команды входит и информирование населения о возникших пожарах или их прогнозирование. Деньги выделили из городского бюджета. Аналогичную сумму казакам направили в 2022 году.

Белгородская региональная общественная организация «Казачья пожарная команда „Станица“» зарегистрирована в 2018 году. Ею руководит Сергей Скуратов.

Казаки в Белгороде получат ещё 7,2 млн на обеспечение безопасности
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Пожары#Город#Казаки#Пожарная команда#Частный сектор#Новости Белгорода
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