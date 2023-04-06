Казакам в Белгороде выделили 7,2 млн рублей на обеспечение пожарной безопасности

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В 2023 году казакам в Белгороде выделили 7 млн 184 тыс. рублей на обеспечение пожарной безопасности. Средства получит казачья пожарная команда «Станица», чтобы проводить профилактику или тушить пожары в частном секторе. Казаки выиграли конкурс на право получения субсидии.
В обязанности пожарной команды входит и информирование населения о возникших пожарах или их прогнозирование. Деньги выделили из городского бюджета. Аналогичную сумму казакам направили в 2022 году.
Белгородская региональная общественная организация «Казачья пожарная команда „Станица“» зарегистрирована в 2018 году. Ею руководит Сергей Скуратов.