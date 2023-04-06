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Главврач из Орловской области уехал на СВО в качестве военного медика

6 апреля 2023, 12:36
Фото: 1MI
Врач Сергей Ковалёв находится в группе военных медиков, которые располагаются в Херсонской области. Работать он будет в качестве травматолога-ортопеда, пишет «Орелtimes».
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СВО

Главврач Дмитровской ЦРБ Сергей Ковалёв из Орловской области поехал на СВО как военный медик. Он с группой коллег с марта находится в Херсонской области, пишет издание.

Супруга врача рассказала, что её муж давно собирался отправиться в зону проведения спецоперации. Ушёл он в конце января 2023 года. Сначала медработник находился в Симферополе. Теперь он в Херсонской области работает как врач — травматолог-ортопед и рентгенолог.

Военные медики занимаются не только помощью бойцам, но и местному населению. Бригада врачей, где находится Ковалёв, оперативно доставила жителя Херсонской области, у которого началась гангрена.

На связь врач выходит редко. Он уверен, что ещё нужен в зоне СВО, поэтому не берёт отпуск.

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#Наталья Корявых#Орловская область#Херсонская область#СВО#Спецоперация#Врач#Военный медик
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