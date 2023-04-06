Главврач из Орловской области уехал на СВО в качестве военного медика

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Главврач Дмитровской ЦРБ Сергей Ковалёв из Орловской области поехал на СВО как военный медик. Он с группой коллег с марта находится в Херсонской области, пишет издание.
Супруга врача рассказала, что её муж давно собирался отправиться в зону проведения спецоперации. Ушёл он в конце января 2023 года. Сначала медработник находился в Симферополе. Теперь он в Херсонской области работает как врач — травматолог-ортопед и рентгенолог.
Военные медики занимаются не только помощью бойцам, но и местному населению. Бригада врачей, где находится Ковалёв, оперативно доставила жителя Херсонской области, у которого началась гангрена.
На связь врач выходит редко. Он уверен, что ещё нужен в зоне СВО, поэтому не берёт отпуск.