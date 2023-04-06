Главврач из Орловской области уехал на СВО в качестве военного медика

Супруга врача рассказала, что её муж давно собирался отправиться в зону проведения спецоперации. Ушёл он в конце января 2023 года. Сначала медработник находился в Симферополе. Теперь он в Херсонской области работает как врач — травматолог-ортопед и рентгенолог.