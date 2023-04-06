ГК «Каркас Монолит» провела в Нижнем Новгороде первый обмен квартиры в трейд-ин

Подробнее об этом рассказали журналисты NewsNN. Ранее программой трейд-ин можно было воспользоваться при приобретении автомобиля, но теперь она доступна и на рынке недвижимости. В этом случае происходит сделка с застройщиком, при которой деньги от продажи старого жилья идут в счет приобретения нового. Если необходимо, то покупатель производит доплату или берет ипотеку. В Нижнем Новгороде трейд-ин предлагали разные застройщики, среди которых в настоящее время и ГК «Каркас Монолит». Обмен происходит на новые квартиры в таких жилых комплексах, как «КМ Анкудиновский Парк» и «КМ Ривер Парк».