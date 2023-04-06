ГК «Каркас Монолит» провела в Нижнем Новгороде первый обмен квартиры в трейд-ин

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Подробнее об этом рассказали журналисты NewsNN. Ранее программой трейд-ин можно было воспользоваться при приобретении автомобиля, но теперь она доступна и на рынке недвижимости. В этом случае происходит сделка с застройщиком, при которой деньги от продажи старого жилья идут в счет приобретения нового. Если необходимо, то покупатель производит доплату или берет ипотеку. В Нижнем Новгороде трейд-ин предлагали разные застройщики, среди которых в настоящее время и ГК «Каркас Монолит». Обмен происходит на новые квартиры в таких жилых комплексах, как «КМ Анкудиновский Парк» и «КМ Ривер Парк».
Руководитель отдела продаж нижегородского застройщика Кира Прописнова отметила, что трейд-ин на рынке недвижимости сейчас набирает обороты. Благодаря этой программе можно быстрее решить вопрос с покупкой новой квартиры. Также это отличная альтернатива обзавестись новым жильем, если тяжело накопить нужную сумму денег на приобретение новой квартиры. А продавцу такой способ существенно экономит время, поскольку застройщик выкупает у владельца квартиру за неделю, а затем сам ее продает.
Пока данный сервис доступен только в Нижнем Новгороде. Обменять квартиру можно при следующих условиях: если она не в залоге и без обременений, располагается в многоэтажном доме и не должна быть дороже новой квартиры.
Вице-президент Нижегородской сертифицированной гильдии риелторов Елена Соловьева отметила, что люди могут и не иметь «живых» средств для приобретения недвижимости. В этом случае поможет обмен старого жилья на новое. 31 марта была совершена первая такая сделка. Ей воспользовалась Марина Степанова. Она обменяла свою старую однокомнатную квартиру на двухкомнатную в жилом комплексе «Анкудиновский Парк». Доплата с ее стороны составила менее 500 тысяч рублей.
Известно, что в четвертом квартале 2021 года средняя стоимость одного квадрата нижегородской квартиры составляла 116,5 тысячи рублей. А по итогам этого же периода минувшего года средняя стоимость достигла 133,6 тысячи рублей. В итоге прирост составил 12,7%. Однако средняя зарплата в Нижнем Новгороде меньше, чем ежемесячный платеж по ипотеке на срок 30 лет по ставке 11,9%.