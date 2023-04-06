Болельщикам Югорского лыжного марафона предлагается поучаствовать в розыгрыше приза

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Как сообщает muksun.fm, те, кто в своих комментариях сможет предсказать наиболее точный итог гонки, получат призы — часы Apple Watch от банка «Открытие».
Победителей будет двое: один — в Telegram, второй — в соцсети «ВКонтакте».
Согласно заявлению управляющего Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталия Мосунова на пресс-конференции организаторов Югорского лыжного марафона, свои прогнозы в формате комментариев под публикациями банка в Telegram и «ВКонтакте» болельщики могут оставлять с 6 по 7 апреля. Для борьбы за приз интернет-пользователям необходимо раньше других указать наиболее близкое к реальному время прохождения дистанции в 50 километров свободным стилем финалиста гонки, которая намечена на 8 апреля. Итоги конкурса будут объявлены 10 апреля — когда все состязания в рамках марафона будут завершены.
В список участников соревнования этого года попали такие международно признанные звезды лыжного спорта, как чемпионы Олимпийских игр Сергей Устюгов, Александр Легков, Юлия Ступак, участница российской сборной Анастасия Кулешова, а также известные биатлонисты — призеры Олимпиад Эдуард Латыпов и Карим Халили.
В общей сложности желание поучаствовать в гонках на разных дистанциях изъявили уже три тысячи зарегистрировавшихся для этих целей участников, при этом самую длинную трассу, 50 километров, планируют покорить свыше тысячи лыжников.
Призовой фонд состязаний этого года решено было увеличить по инициативе организаторов Югорского лыжного марафона. Согласно новым правилам, теперь денежные призы будут получать 10 участников, которые придут к финишу первыми.
Информационным партнером мероприятия назначен федеральный медиахолдинг 1MI.