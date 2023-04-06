Болельщикам Югорского лыжного марафона предлагается поучаствовать в розыгрыше приза

Согласно заявлению управляющего Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталия Мосунова на пресс-конференции организаторов Югорского лыжного марафона, свои прогнозы в формате комментариев под публикациями банка в Telegram и «ВКонтакте» болельщики могут оставлять с 6 по 7 апреля. Для борьбы за приз интернет-пользователям необходимо раньше других указать наиболее близкое к реальному время прохождения дистанции в 50 километров свободным стилем финалиста гонки, которая намечена на 8 апреля. Итоги конкурса будут объявлены 10 апреля — когда все состязания в рамках марафона будут завершены.