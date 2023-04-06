«БНР» не ждёт: очередной фейк о Белгородской области опровергли в Сети

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Очередной фейк о Белгородской области появился в Сети. Украинские Telegram-каналы публикуют фото, где на противотанковых пирамидах якобы появилась надпись «Украина, БНР ждёт». На самом деле, никаких надписей там нет.
Авторы канала объяснили, что фотография фейковая, а надпись на «пирамидки» нанесли с помощью фотошопа. Понять, что фото не подлинное, можно, если его приблизить. Нарисованные буквы не распадаются на пиксели в отличие от самого изображения оборонительных сооружений.
Также указано, что на фото нет троса и проволоки между «треугольниками», а в реальности они имеются. Кроме того, в Белгородской области противотанковые пирамиды уложены в несколько рядов, в отличие от фотографии.