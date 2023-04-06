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«БНР» не ждёт: очередной фейк о Белгородской области опровергли в Сети

6 апреля 2023, 13:31
Фото: Телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В Сети опровергли фейк о надписи на оборонительной линии в Белгородской области

В украинских Telegram-каналах публикуют фото, где на противотанковых пирамидах якобы появилась надпись о том, что «БНР ждёт». Опровержение опубликовали в канале «Война с фейками. Белгород».
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Фейк

Очередной фейк о Белгородской области появился в Сети. Украинские Telegram-каналы публикуют фото, где на противотанковых пирамидах якобы появилась надпись «Украина, БНР ждёт». На самом деле, никаких надписей там нет.

Авторы канала объяснили, что фотография фейковая, а надпись на «пирамидки» нанесли с помощью фотошопа. Понять, что фото не подлинное, можно, если его приблизить. Нарисованные буквы не распадаются на пиксели в отличие от самого изображения оборонительных сооружений.

Также указано, что на фото нет троса и проволоки между «треугольниками», а в реальности они имеются. Кроме того, в Белгородской области противотанковые пирамиды уложены в несколько рядов, в отличие от фотографии.

Фото: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Фейк#Спецоперация#Фотошоп#Изображение#Оборонительные сооружения#Противотанковые пирамиды
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