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Беспилотник и обстрел, осуждённые мобилизованные и жалобы от белгородцев: итоги дня

6 апреля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
ПВО сбила беспилотник в Валуйском горокруге, мобилизованных, отказавшихся исполнять приказ командира, осудили, а белгородцы жалуются на строительство очистных сооружений рядом с домами.

Сбитый беспилотник

В Валуйском городском округе система ПВО сбила беспилотник. Обломки упали в поле. Никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали. На место происшествия отправилась оперативная группа.

После полудня под обстрел попало село Сподарюшино в Грайворонском городском округе. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Подробностей происшествия нет.

ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
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Осуждённые мобилизованные

В ноябре в белгородской части задержали двоих мобилизованных, которые отказались исполнять приказ командира. Уголовное дело против мужчин возбудили 16 ноября прошлого года. 

Известно, что приказ командования они сначала отказались выполнить в устной форме, а затем написали соответствующий рапорт. Фигурантов приговорили к трём годам колонии. Защита пыталась смягчить наказание, однако суд ответил отказом и не стал менять приговор.  

Задержанные в белгородской части мобилизованные получили по три года колонии
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Жалобы на очистные сооружения

Белгородцы массово жалуются губернатору Вячеславу Гладкову и готовы обратиться к Владимиру Путину из-за строительства очистных сооружений в микрорайоне Таврово-6 под Белгородом. Дело в том, что их планируют возвести на расстоянии менее 100 метров от жилых домов. При этом белгородцы утверждают, что строительство с ними никто не согласовал.

Накануне местные жители встретились с представителями министерства ЖКХ и Белоблводоканала, однако встреча оставила ещё больше вопросов. В частности, почему проект был готов ещё в 2020 году, а строительство стартовало спустя три года. Интересно, что экологическую экспертизу проводила компания из другого региона.

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