Беспилотник и обстрел, осуждённые мобилизованные и жалобы от белгородцев: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Валуйском городском округе система ПВО сбила беспилотник. Обломки упали в поле. Никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали. На место происшествия отправилась оперативная группа.
После полудня под обстрел попало село Сподарюшино в Грайворонском городском округе. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Подробностей происшествия нет.
В ноябре в белгородской части задержали двоих мобилизованных, которые отказались исполнять приказ командира. Уголовное дело против мужчин возбудили 16 ноября прошлого года.
Известно, что приказ командования они сначала отказались выполнить в устной форме, а затем написали соответствующий рапорт. Фигурантов приговорили к трём годам колонии. Защита пыталась смягчить наказание, однако суд ответил отказом и не стал менять приговор.
Белгородцы массово жалуются губернатору Вячеславу Гладкову и готовы обратиться к Владимиру Путину из-за строительства очистных сооружений в микрорайоне Таврово-6 под Белгородом. Дело в том, что их планируют возвести на расстоянии менее 100 метров от жилых домов. При этом белгородцы утверждают, что строительство с ними никто не согласовал.
Накануне местные жители встретились с представителями министерства ЖКХ и Белоблводоканала, однако встреча оставила ещё больше вопросов. В частности, почему проект был готов ещё в 2020 году, а строительство стартовало спустя три года. Интересно, что экологическую экспертизу проводила компания из другого региона.