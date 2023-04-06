Беспилотник и обстрел, осуждённые мобилизованные и жалобы от белгородцев: итоги дня

Белгородцы массово жалуются губернатору Вячеславу Гладкову и готовы обратиться к Владимиру Путину из-за строительства очистных сооружений в микрорайоне Таврово-6 под Белгородом. Дело в том, что их планируют возвести на расстоянии менее 100 метров от жилых домов. При этом белгородцы утверждают, что строительство с ними никто не согласовал.