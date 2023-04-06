Белгородцы смогут бесплатно пройти обследование в честь Дня здоровья

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Завтра, 7 апреля, белгородцев приглашают пройти обследование в областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Акцию проводят в честь Дня здоровья. Провериться горожане смогут бесплатно.
Специалисты проведут скрининговые обследования сердечно-сосудистой системы. Также горожане смогут сдать анализ на уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить соотношения жировой, костной, мышечной ткани, количество жидкости, провериться на остеопороз.
Кроме того, белгородцы смогут пообщаться с психологом, получить консультацию врача-терапевта по выявленным факторам риска, поучаствовать в мастер-классах по скандинавской ходьбе и на стрессоустойчивость. Прийти нужно к полудню на Народный бульвар, 17.