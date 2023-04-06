Белгородцы смогут бесплатно пройти обследование в честь Дня здоровья

Кроме того, белгородцы смогут пообщаться с психологом, получить консультацию врача-терапевта по выявленным факторам риска, поучаствовать в мастер-классах по скандинавской ходьбе и на стрессоустойчивость. Прийти нужно к полудню на Народный бульвар, 17.