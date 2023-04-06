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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

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Белгородцы смогут бесплатно пройти обследование в честь Дня здоровья

6 апреля 2023, 12:05
Фото: 1MI
Прийти на обследование горожан приглашают 7 апреля в областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Завтра, 7 апреля, белгородцев приглашают пройти обследование в областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Акцию проводят в честь Дня здоровья. Провериться горожане смогут бесплатно.

Специалисты проведут скрининговые обследования сердечно-сосудистой системы. Также горожане смогут сдать анализ на уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить соотношения жировой, костной, мышечной ткани, количество жидкости, провериться на остеопороз.

Кроме того, белгородцы смогут пообщаться с психологом, получить консультацию врача-терапевта по выявленным факторам риска, поучаствовать в мастер-классах по скандинавской ходьбе и на стрессоустойчивость. Прийти нужно к полудню на Народный бульвар, 17.

Белгородцев приглашают бесплатно проверить здоровье за один день
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