Белгородцы попросили помочь мэра Демидова в борьбе с пьяными «эльфами»

«Очень жду Вас, Валентин Валентинович, на улице Некрасова 17в, где рядом круглосуточно дежурит „Эльф“. „Эльф“ — это пивная, которая работает до часа ночи, потом пьяные „эльфы“ перемещаются в „Шаверму“ (дверь её рядом с пивной) и продолжают пить

круглосуточно. При этом они курить вываливаются на улицу… Всё это в 10 шагах от наших балконов», — пишет женщина.