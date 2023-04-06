Белгородцы попросили помочь мэра Демидова в борьбе с пьяными «эльфами»

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Белгородка попросила мэра Валентина Демидова разобраться с «эльфами» на улице Некрасова. По словам женщины, эта проблема давно беспокоит местных жителей.
«Очень жду Вас, Валентин Валентинович, на улице Некрасова 17в, где рядом круглосуточно дежурит „Эльф“. „Эльф“ — это пивная, которая работает до часа ночи, потом пьяные „эльфы“ перемещаются в „Шаверму“ (дверь её рядом с пивной) и продолжают пить
круглосуточно. При этом они курить вываливаются на улицу… Всё это в 10 шагах от наших балконов», — пишет женщина.
Белгородка пригласила мэра лично оценить факт нарушения общественного порядка и вмешаться в ситуацию.
В прошлом году на проблему уже обращали внимание горожане — в Белгороде насчитали 243 магазина по продаже пива на розлив. Жители областного центра таким соседством часто недовольны.