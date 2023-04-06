Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Изображение материала

Белгородцы попросили помочь мэра Демидова в борьбе с пьяными «эльфами»

6 апреля 2023, 13:56
Фото: 1MI
На странице градоначальника появился необычный комментарий. Белгородка попросила Валентина Демидова обратить внимание на проблемную пивную на улице Некрасова, а также на контингент потребителей, который доставляет неудобства жителям микрорайона.

Белгородка попросила мэра Валентина Демидова разобраться с «эльфами» на улице Некрасова. По словам женщины, эта проблема давно беспокоит местных жителей.

«Очень жду Вас, Валентин Валентинович, на улице Некрасова 17в, где рядом круглосуточно дежурит „Эльф“. „Эльф“ — это пивная, которая работает до часа ночи, потом пьяные „эльфы“ перемещаются в „Шаверму“ (дверь её рядом с пивной) и продолжают пить
круглосуточно. При этом они курить вываливаются на улицу… Всё это в 10 шагах от наших балконов», — пишет женщина.

Белгородка пригласила мэра лично оценить факт нарушения общественного порядка и вмешаться в ситуацию.

В прошлом году на проблему уже обращали внимание горожане — в Белгороде насчитали 243 магазина по продаже пива на розлив. Жители областного центра таким соседством часто недовольны.

В Белгороде насчитали 243 магазина по продаже пива на розлив
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяный белгородец на «Жигулях» настойчиво уступал дорогу ГИБДД возле пивного магазинаВ Белгороде предложили закрыть 96 пивных в многоквартирных домахВ Белгородской области ищут людей, забросавших пивными банками Вечный огонь
#Анастасия Афанасенко#Эльф#Пивной магазин#Эльфы#Шаверма#Город#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Белгородская область#Белгород
Подпишитесь
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Сегодня, 13:03
Задержанные в белгородской части мобилизованные получили по три года колонии
Сегодня, 09:59
Работавшая в филиале «Газпромбанка» белгородка похитила у военных 2 млн рублей
Сегодня, 12:29
«После 12-го взрыва решили: пора уезжать». Белгородцы — об обстреле Новой Таволжанки
Сегодня, 07:52
Белгородцы грозят дойти до президента из-за строительства очистных рядом с домами
Сегодня, 08:17
Компания «Агро-Белогорья» судится с «Газпромом» из-за сгоревшего трактора
Сегодня, 09:03