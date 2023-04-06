Белгородцы грозят дойти до президента из-за строительства очистных рядом с домами

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Жители микрорайона Таврово-6 массово жалуются на строительство очистных сооружений, которые, по их мнению, будут находиться слишком близко к жилым домам. Об этом они пишут на странице губернатора. Люди готовы обратиться даже к президенту. С белгородцами пообщались представители министерства ЖКХ и Белоблводоканала, однако вопросов после этой встречи появилось ещё больше.
Изначально белгородцы написали главе региона Вячеславу Гладкову с просьбой запретить строительство очистных сооружений на территории микрорайона. Иными словами — отодвинуть их на дистанцию, которая «позволит не портить качество жизни людей ближайших районов».
Со слов обратившейся женщины, 5 апреля по этому вопросу жители встретились с главой сельского поселения. Выяснилось, что строятся очистные сооружения мощностью переработки нечистот 800 куб. метров в сутки. Находиться они будут неподалёку от улицы Слободской. Расстояние до ближайшего дома — менее 100 метров.
«Строение это будет находится на берегу ручья, который впадает в водохранилище. По течению ручья ниже очистных находятся водозаборники нашей питьевой воды. В случае аварии, которая якобы не должна произойти, нечистоты будут попадать в наш водопровод», — написала белгородка.
Также она рассказала, что строительство с жителями никто не согласовывал. В местной администрации о наличии разрешения на строительство и о самом проекте точной информации нет. На обращение ответил глава Белгородского района Владимир Перцев.
«По просьбе жителей села Таврово проведена встреча с представителями министерства ЖКХ области и ГУП „Белоблводоканал“, на которой доведена информация по вопросам строительства очистных сооружений в селе Таврово», — написал чиновник.
Как заявила другая белгородка, люди хотят видеть протокол общественных слушаний и опросные листы жителей с подписями с согласием на строительство. Со слов женщины, они не остановятся и будут обращаться в администрацию президента.
Встреча белгородцев и представителей сразу нескольких организаций всё же произошла, однако оставила после себя ещё больше вопросов. Как рассказал белгородец Александр, участвовавший в ней, людям ответили, что выбор пал именно на Таврово-6, поскольку «это выгоднее всего, меньше всего затрат». Но даже в этом случае нет никакой конкретики.
«Одни сказали сегодня, что очистные [сооружения — прим. ред.] будут закрытого типа, другие — открытого. Нет никакой гарантии, что в эти очистные не будет сливаться со всех микрорайонов содержимое выгребных ям. На наши плечи возлагают ответственность за новые школу и детсад в Таврово-4. Если не к нам сливать, то куда?» — интересуется мужчина.
Ещё одна участница встречи рассказала, что представители министерства ЖКХ и водоканала в ответах противоречили друг другу. Интересно ещё и то, что экологическую экспертизу проводила компания из другого региона.
Александр добавил, что проект подписали ещё в 2020 году, а строительство начали только спустя три года. Люди просят Гладкова вмешаться в этот вопрос. Белгородцы понимают, что без такого рода сооружений жить невозможно, но они не хотят, чтобы очистные находились так близко к жилым домам. Аналогичного мнения придерживается и белгородка Ольга, назвавшая состоявшуюся встречу «цирком».
«Это не встреча, а цирк! Никто внятно ничего пояснить не смог. Глава нашего поселения вообще делает вид, что не в курсе происходящего строительства очистных. Никаких документов и разрешений представлено не было», — отметила женщина.
Примечательно, что Александру Владимир Перцев отвечал в личных сообщениях. Там чиновник говорил, что ведётся реконструкция очистных сооружений в селе Таврово, а не строительство.