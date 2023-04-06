Белгородцы грозят дойти до президента из-за строительства очистных рядом с домами

Жители микрорайона Таврово-6 массово жалуются на строительство очистных сооружений, которые, по их мнению, будут находиться слишком близко к жилым домам. Об этом они пишут на странице губернатора. Люди готовы обратиться даже к президенту. С белгородцами пообщались представители министерства ЖКХ и Белоблводоканала, однако вопросов после этой встречи появилось ещё больше.