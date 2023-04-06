Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Изображение материала

Белгородцы грозят дойти до президента из-за строительства очистных рядом с домами

6 апреля 2023, 08:17
Фото: Владимир Перцев ВК
Жители микрорайона Таврово-6 серьёзно обеспокоены строительством сооружений и массово пишут губернатору Вячеславу Гладкову в комментариях. Белгородцы готовы обратиться даже к президенту. Представители министерства ЖКХ и Белоблводоканала встретились с людьми, но вопросов появилось ещё больше.

Жители микрорайона Таврово-6 массово жалуются на строительство очистных сооружений, которые, по их мнению, будут находиться слишком близко к жилым домам. Об этом они пишут на странице губернатора. Люди готовы обратиться даже к президенту. С белгородцами пообщались представители министерства ЖКХ и Белоблводоканала, однако вопросов после этой встречи появилось ещё больше.

Очистные сооружения

Изначально белгородцы написали главе региона Вячеславу Гладкову с просьбой запретить строительство очистных сооружений на территории микрорайона. Иными словами — отодвинуть их на дистанцию, которая «позволит не портить качество жизни людей ближайших районов».

Со слов обратившейся женщины, 5 апреля по этому вопросу жители встретились с главой сельского поселения. Выяснилось, что строятся очистные сооружения мощностью переработки нечистот 800 куб. метров в сутки. Находиться они будут неподалёку от улицы Слободской. Расстояние до ближайшего дома — менее 100 метров.

«Строение это будет находится на берегу ручья, который впадает в водохранилище. По течению ручья ниже очистных находятся водозаборники нашей питьевой воды. В случае аварии, которая якобы не должна произойти, нечистоты будут попадать в наш водопровод», — написала белгородка.

Также она рассказала, что строительство с жителями никто не согласовывал. В местной администрации о наличии разрешения на строительство и о самом проекте точной информации нет. На обращение ответил глава Белгородского района Владимир Перцев.

«По просьбе жителей села Таврово проведена встреча с представителями министерства ЖКХ области и ГУП „Белоблводоканал“, на которой доведена информация по вопросам строительства очистных сооружений в селе Таврово», — написал чиновник.

Как заявила другая белгородка, люди хотят видеть протокол общественных слушаний и опросные листы жителей с подписями с согласием на строительство. Со слов женщины, они не остановятся и будут обращаться в администрацию президента.

«Цирк, а не встреча»

Встреча белгородцев и представителей сразу нескольких организаций всё же произошла, однако оставила после себя ещё больше вопросов. Как рассказал белгородец Александр, участвовавший в ней, людям ответили, что выбор пал именно на Таврово-6, поскольку «это выгоднее всего, меньше всего затрат». Но даже в этом случае нет никакой конкретики.

«Одни сказали сегодня, что очистные [сооружения — прим. ред.] будут закрытого типа, другие — открытого. Нет никакой гарантии, что в эти очистные не будет сливаться со всех микрорайонов содержимое выгребных ям. На наши плечи возлагают ответственность за новые школу и детсад в Таврово-4. Если не к нам сливать, то куда?» — интересуется мужчина.

Ещё одна участница встречи рассказала, что представители министерства ЖКХ и водоканала в ответах противоречили друг другу. Интересно ещё и то, что экологическую экспертизу проводила компания из другого региона.

Александр добавил, что проект подписали ещё в 2020 году, а строительство начали только спустя три года. Люди просят Гладкова вмешаться в этот вопрос. Белгородцы понимают, что без такого рода сооружений жить невозможно, но они не хотят, чтобы очистные находились так близко к жилым домам. Аналогичного мнения придерживается и белгородка Ольга, назвавшая состоявшуюся встречу «цирком».

«Это не встреча, а цирк! Никто внятно ничего пояснить не смог. Глава нашего поселения вообще делает вид, что не в курсе происходящего строительства очистных. Никаких документов и разрешений представлено не было», — отметила женщина.

Примечательно, что Александру Владимир Перцев отвечал в личных сообщениях. Там чиновник говорил, что ведётся реконструкция очистных сооружений в селе Таврово, а не строительство.

Фото: Александр Александр в ВК
В водоканале прокомментировали ситуацию с очистными сооружениями под Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородском районе очистные сооружения не справляются со сбросом стоковВ селе Белгородской области приступили к строительству новых очистных сооруженийНа реконструкцию очистных сооружений в Губкине и Белгороде выделят более 7 млрд
#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Владимир перцев#Белгородская область#Белгородский район#Обращение#Общество#Очистные сооружения#Строительство#Министерство ЖКХ#Водоканал#Таврово
Подпишитесь
Несколько домов пострадало в результате обстрела Дроновки в Белгородской области
Сегодня, 06:15
Компания «Агро-Белогорья» судится с «Газпромом» из-за сгоревшего трактора
Сегодня, 09:03
«После 12-го взрыва решили: пора уезжать». Белгородцы — об обстреле Новой Таволжанки
Сегодня, 07:52
Фото Владлена Татарского поставили возле Вечного огня в Белгороде
Сегодня, 07:24
Запретный под: врач из Белгорода рассказала, из-за чего хотят запретить вейпы
Вчера, 15:50