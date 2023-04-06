Белгородское приграничье вновь оказалось под огнём ВСУ

Всего за среду, 5 апреля, ВСУ обстреляли как минимум восемь населённых пунктов. Помимо сёл Пороз и Дроновка, под огнём ВСУ были Новопетровка и Карабаново в Валуйском горокруге, посёлки Красное и Ленинский, хутор Марьино, Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. В Новой Таволжанке людей из-под огня вывозили на броневиках.