Белгородское приграничье вновь оказалось под огнём ВСУ

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Сподарюшино в Грайворонском горокруге попало под обстрел ВСУ 6 апреля. Об этом стало известно из рассылки МЧС. Сообщения поступили в районе 13:18. Подробностей происшествия нет.
Накануне Грайворонский горокруг тоже находился под огнём ВСУ. Под обстрелами были Пороз и Дроновка. В Дроновке повреждения получили несколько домов. К их восстановлению приступят, когда позволит оперативная обстановка.
Всего за среду, 5 апреля, ВСУ обстреляли как минимум восемь населённых пунктов. Помимо сёл Пороз и Дроновка, под огнём ВСУ были Новопетровка и Карабаново в Валуйском горокруге, посёлки Красное и Ленинский, хутор Марьино, Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. В Новой Таволжанке людей из-под огня вывозили на броневиках.