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Белгородское приграничье вновь оказалось под огнём ВСУ

6 апреля 2023, 10:27
Фото: Bel.ru

МЧС предупреждает об обстреле Грайворонского горокруга Белгородской области

О происшествии стало известно в районе 13:20. Комментариев по обстрелу не было.
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Обстрел

Сподарюшино в Грайворонском горокруге попало под обстрел ВСУ 6 апреля. Об этом стало известно из рассылки МЧС. Сообщения поступили в районе 13:18. Подробностей происшествия нет.

Накануне Грайворонский горокруг тоже находился под огнём ВСУ. Под обстрелами были Пороз и Дроновка. В Дроновке повреждения получили несколько домов. К их восстановлению приступят, когда позволит оперативная обстановка.

Всего за среду, 5 апреля, ВСУ обстреляли как минимум восемь населённых пунктов. Помимо сёл Пороз и Дроновка, под огнём ВСУ были Новопетровка и Карабаново в Валуйском горокруге, посёлки Красное и Ленинский, хутор Марьино, Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. В Новой Таволжанке людей из-под огня вывозили на броневиках.

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Сподарюшино
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