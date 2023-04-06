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Белгородские власти объявили о новых учениях

6 апреля 2023, 15:42
Фото: Bel.ru
Командно-штабные учения на случай ЧС продолжатся 7 апреля в Валуйском округе. Об этом местным жителям сообщил глава муниципалитета.
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СВО

Завтра, 7 апреля, учения по действиям в случае чрезвычайной ситуации пройдут в третьем по очереди муниципалитете — Валуйском округе. Конкретный населённый пункт назван не был. Либо речь идёт о Валуйках, либо обо всём округе.

Как объяснил Алексей Дыбов, тренировка объединит в себе сразу несколько шагов: работу системы оповещения и транспорта при объявлении ЧС.

Главные участники тренировки — это водители автобусов, которые задействуются в случае введения режима, требующего вывоза населения из зоны ЧС. Для этого в город из разных муниципалитетов приедут водители на автобусах большой и малой вместимости.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа

Начнутся учения стандартно — с сирены. Уже после появятся автобусы. Напомним, 5 апреля подобное мероприятие прошло в Разумном Белгородского района, а в конце марта — в Шебекино. Постепенно учения проведут и в других населённых пунктах.

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#Кристина Семенчук#Валуйский горокруг#Алексей дыбов#Учения#СВО#Общество#Чс#Тренировка
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