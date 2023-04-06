Белгородские власти объявили о новых учениях

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Завтра, 7 апреля, учения по действиям в случае чрезвычайной ситуации пройдут в третьем по очереди муниципалитете — Валуйском округе. Конкретный населённый пункт назван не был. Либо речь идёт о Валуйках, либо обо всём округе.
Как объяснил Алексей Дыбов, тренировка объединит в себе сразу несколько шагов: работу системы оповещения и транспорта при объявлении ЧС.
Главные участники тренировки — это водители автобусов, которые задействуются в случае введения режима, требующего вывоза населения из зоны ЧС. Для этого в город из разных муниципалитетов приедут водители на автобусах большой и малой вместимости.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа
Начнутся учения стандартно — с сирены. Уже после появятся автобусы. Напомним, 5 апреля подобное мероприятие прошло в Разумном Белгородского района, а в конце марта — в Шебекино. Постепенно учения проведут и в других населённых пунктах.