Белгородские медучреждения получили 20 новых машин скорой помощи

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Белгородская область получит десять автомобилей скорой помощи класса С. 20 машин класса В передают в пользование в Старооскольскую, Губкинскую, Алексеевскую, Валуйскую, Борисовскую, Шебекинскую, Яковлевскую подстанции, а также в межтерриториальный центр в Белгороде.
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, от оперативности, скорости прибытия врача и доставки в больницы тех, кому нужна помощь, зависят многие жизни. Большую помощь в решении этого вопроса оказывает правительство страны, утверждает глава региона.
«Я надеюсь, что и дальше нам удастся покупать дополнительное оборудование для наших ЦРБ, автомобили скорой помощи, повышать квалификацию врачей для того, чтобы жители Белгородской области имели возможность получить быструю и качественную медицинскую помощь», — отметил Гладков.
Отдельно губернатор поблагодарил сотрудников скорой помощи на приграничных территориях. Им приходится выполнять профессиональный долг, рискуя своей жизнью.