Белгородские медучреждения получили 20 новых машин скорой помощи

Белгородская область получит десять автомобилей скорой помощи класса С. 20 машин класса В передают в пользование в Старооскольскую, Губкинскую, Алексеевскую, Валуйскую, Борисовскую, Шебекинскую, Яковлевскую подстанции, а также в межтерриториальный центр в Белгороде.