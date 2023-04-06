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Белгородские медучреждения получили 20 новых машин скорой помощи

6 апреля 2023, 08:53
Фото: 1MI
В регионе обновляют автопарк службы скорой помощи. Ключи от 20 «Газелей» класса В передали подстанциям в нескольких муниципалитетах. Ожидается поставка автомобилей класса С, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородская область получит десять автомобилей скорой помощи класса С. 20 машин класса В передают в пользование в Старооскольскую, Губкинскую, Алексеевскую, Валуйскую, Борисовскую, Шебекинскую, Яковлевскую подстанции, а также в межтерриториальный центр в Белгороде.

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, от оперативности, скорости прибытия врача и доставки в больницы тех, кому нужна помощь, зависят многие жизни. Большую помощь в решении этого вопроса оказывает правительство страны, утверждает глава региона.

«Я надеюсь, что и дальше нам удастся покупать дополнительное оборудование для наших ЦРБ, автомобили скорой помощи, повышать квалификацию врачей для того, чтобы жители Белгородской области имели возможность получить быструю и качественную медицинскую помощь», — отметил Гладков.

Отдельно губернатор поблагодарил сотрудников скорой помощи на приграничных территориях. Им приходится выполнять профессиональный долг, рискуя своей жизнью.

Белгородская область получила 20 машин скорой помощи
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#Машины скорой помощи#Газель#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Медицина#Скорая помощь#Автомобили#Црб#Наталья Корявых
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