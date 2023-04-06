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Белгородец пойдёт под суд за избиение до смерти своей знакомой

6 апреля 2023, 08:32
Фото: СУ СК по Белгородской области
Мужчина и потерпевшая вместе выпивали в лесополосе. Тело женщины он оставил на месте происшествия, а сам скрылся. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд, сообщили в региональном СУ СК.

Житель Старого Оскола до смерти избил свою знакомую. В день происшествия они вместе выпивали в лесополосе. Мужчина оставил тело потерпевшей, а сам скрылся.

Следственный отдел завершил расследование уголовного дела против 37-летнего старооскольца. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Трагедия произошла в ночь на 18 сентября 2022 года в районе улицы Щепкина. Между подозреваемым и 46-летней женщиной произошла ссора, в результате которой мужчина напал на приятельницу. Она скончалась на месте.

Тело 18 сентября нашёл случайный прохожий. На время расследования подозреваемого заключили под стражу. Материалы уголовного дела передали на рассмотрение в суд.

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