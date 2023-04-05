Жители регионов в зоне СВО могут получить помощь в гуманитарных центрах ЕР

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Как сообщает rostovgazeta.ru, не проходит и дня, чтобы колонны большегрузов не везли туда со всей РФ различные продукты, бытовую химию, предметы личной гигиены, одежду, медикаменты и все, что необходимо в повседневной жизни. Жители Краснодона получили 20 тонн продуктов, которые сумели собрать тюменские активисты партии. Свыше полутора тонн строительных инструментов отправили волонтеры партии и жители юго-запада российской столицы для Мариуполя. Еще из Москвы передали аппараты ИВЛ и две тонны медицинских препаратов и расходных материалов для операций.
Доставкой и распределением гумпомощи на местах занимаются волонтеры, которые входят в «Молодую Гвардию Единой России» и «Волонтерскую Роту». На сегодня число активистов, принимающих участие в гумпомощи партии, превышает 1,5 тысячи человек. Новый десант почти из 50 молодых активистов в начале апреля отправился в Мариуполь, Донецк и Луганск на помощь местным врачам.
В регионах, которые оказались в зоне СВО, по линии гуманитарной миссии ЕР оказывают помощь и врачи-волонтеры. А в общей сложности свыше 800 медиков со всей РФ трудились там, в том числе и на линии соприкосновения. Кроме того, партия запустила проект «Единая Россия спасает». В его рамках осуществляется транспортировка в медучреждения Омской области, ХМАО, Красноярского и Алтайского краев военнослужащих и мирных жителей с тяжелыми ранениями для лечения и реабилитации.
Для проживающих в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске благодаря «Единой России» и благотворительному фонду «Ридовка помогает» открылись пункты обогрева.
Как сообщает сайт партии ER.RU, в зоне особого внимания единороссов поддержка фронта. Партия закупает дополнительное обмундирование, спецтехнику и автомобили. Она обеспечила военнослужащих более чем 1,5 тыс. радиостанций, сотнями квадрокоптеров, приборов ночного видения, тепловизоров, генераторов, бронеавтомобилями и тяжелой строительной техникой. «Единая Россия» также закупает для военнослужащих разведывательные и ударные БПЛА, наземные станции управления.
«Белгородские партийцы ежедневно помогают бойцам, занятым в проведении СВО. Приграничное расположение региона, безусловно, накладывает свой отпечаток. Региональное и местные отделения партии регулярно передают на передовую продукты питания, воду, одежду, а также, по запросам самих бойцов, стараемся предоставлять снаряжение и технику: квадрокоптеры, тепловизоры. Часть партийцев вместе с активистами и волонтерами плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи. Никто не остаётся в стороне. Регулярно партийцы посещают и военные госпитали, передают сладости, фрукты, медикаменты – всё для скорейшего выздоровления наших защитников», – рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков.