Жители регионов в зоне СВО могут получить помощь в гуманитарных центрах ЕР

В регионах, которые оказались в зоне СВО, по линии гуманитарной миссии ЕР оказывают помощь и врачи-волонтеры. А в общей сложности свыше 800 медиков со всей РФ трудились там, в том числе и на линии соприкосновения. Кроме того, партия запустила проект «Единая Россия спасает». В его рамках осуществляется транспортировка в медучреждения Омской области, ХМАО, Красноярского и Алтайского краев военнослужащих и мирных жителей с тяжелыми ранениями для лечения и реабилитации.