Жилищный вопрос белгородцев из зоны ЧС в приграничье пообещали решить до конца года

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
В Белгородской области 971 человек, переселённый из приграничья, определился с покупкой или строительством жилья. 512 белгородцев, потерявших дома из-за обстрелов, уже выбрали конкретные квартиры или дома. Жилищный вопрос обещают решить до конца года, рассказала министр строительства области Оксана Козлитина.
По данным главы минстроя региона, из 1748 пострадавших домовладений собственники получили уже 1315 уведомлений. После подбора помещений учётные комиссии передают данные ведомству. Пока их передали порядка 370. Затем проводятся конкурсные процедуры по приобретению жилья. Процедуру оформления пока проходят примерно 160 квартир.
С выдачей уведомлений собственникам имеются трудности. Это связано с тем, что часть из них уехали из региона, а некоторые ещё не оформили право наследования. Кроме того, есть случаи, когда владельцы домов являются участниками спецоперации. Все ситуации пообещали проработать индивидуально.
Козлитина заявила, что оперативно реагирует на обращения и старается принимать граждан либо у себя, либо выезжает на место их проживания. В частности, министр ранее посетила ПВР, где побеседовала с жителями обстреливаемого Красного Хутора. Для белгородцев, утративших жильё, также проводятся личные приёмы.