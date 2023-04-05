Жилищный вопрос белгородцев из зоны ЧС в приграничье пообещали решить до конца года

С выдачей уведомлений собственникам имеются трудности. Это связано с тем, что часть из них уехали из региона, а некоторые ещё не оформили право наследования. Кроме того, есть случаи, когда владельцы домов являются участниками спецоперации. Все ситуации пообещали проработать индивидуально.