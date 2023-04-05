Яковлевский ГОК не выплатил расчётные сотруднику при увольнении

Между работником и ООО «Яковлевский ГОК» был заключён ученический договор, по условиям которого после обучения сотрудник обязан проработать на предприятии два года. В случае увольнения по собственному желанию до истечения двух лет работник должен возместить затраченные на его обучение деньги. В декабре 2022 года до истечения установленного срока сотрудник с предприятия уволился.