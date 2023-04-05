Яковлевский ГОК не выплатил расчётные сотруднику при увольнении

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Между работником и ООО «Яковлевский ГОК» был заключён ученический договор, по условиям которого после обучения сотрудник обязан проработать на предприятии два года. В случае увольнения по собственному желанию до истечения двух лет работник должен возместить затраченные на его обучение деньги. В декабре 2022 года до истечения установленного срока сотрудник с предприятия уволился.
Как отмечает прокуратура со ссылкой на ст. ТК РФ, общий размер всех удержаний при каждой выплате зарплаты не может превышать 20%, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Однако, не смотря на это, ЯГОК удерживал из зарплаты работника полную сумму затрат на обучение, ссылаясь на положение ученического договора. Поэтому при увольнении он никаких выплат не получил.
О нарушениях прав работник сообщил в прокуратуру Яковлевского горокруга. Прокуратура в адрес гендиректора ГОКа внесла представление. Предприятие сделало перерасчёты и выплатило деньги работнику. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.