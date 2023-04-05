Выставка-раздача бездомных животных пройдёт в Белгороде 8 апреля

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Белгородцев и гостей региона приглашают на выставку-раздачу бездомных собак «Пойдём домой». Тех, кто не сможет забрать животных к себе, просят принести для них необходимые вещи и лакомства.
Состоится акция в Центральном парке, на площадке культурного центра «Октябрь». Прийти туда можно в период с 11:00 до 15:00 8 апреля. Участники мероприятия смогут познакомиться с милыми и добрыми животными и выбрать своего нового друга.
Ранее сообщалось, что Центру помощи бездомным животным «Пойдём домой» выделили помещение на улице Орлова в Белгороде. К сентябрю в нём планируют открыть консультационный центр.