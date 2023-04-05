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Выставка-раздача бездомных животных пройдёт в Белгороде 8 апреля

5 апреля 2023, 09:57
Фото: 1MI
Белгородцев и гостей региона приглашают на раздачу собак в Центральном парке. Тех, кто не сможет забрать животных, просят принести им лакомства или другие необходимые вещи. Об этом сообщили в Telegram-канале Белгорблагоустройства.

Белгородцев и гостей региона приглашают на выставку-раздачу бездомных собак «Пойдём домой». Тех, кто не сможет забрать животных к себе, просят принести для них необходимые вещи и лакомства.

Состоится акция в Центральном парке, на площадке культурного центра «Октябрь». Прийти туда можно в период с 11:00 до 15:00 8 апреля. Участники мероприятия смогут познакомиться с милыми и добрыми животными и выбрать своего нового друга.

Ранее сообщалось, что Центру помощи бездомным животным «Пойдём домой» выделили помещение на улице Орлова в Белгороде. К сентябрю в нём планируют открыть консультационный центр.

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#Наталья Корявых#Пойдём домой#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Бездомные животные#Город#Акция#Выставка-раздача
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