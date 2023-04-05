Выставка-раздача бездомных животных пройдёт в Белгороде 8 апреля

Белгородцев и гостей региона приглашают на раздачу собак в Центральном парке. Тех, кто не сможет забрать животных, просят принести им лакомства или другие необходимые вещи. Об этом сообщили в Telegram-канале Белгорблагоустройства.

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