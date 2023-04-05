Владелец Яковлевского ГОКа Мордашов остался в пятёрке богатейших россиян

Кроме того, в рейтинге на 8-м месте оказался Алишер Усманов. Ранее он находился на 7-й строчке. Его состояние оценили в 14,4 млрд долларов. В регионе USM Holdings бизнесмена представляют Лебединский ГОК, а также ОЭМК. В феврале прошлого года Усманов также оказался под санкциями Евросоюза.