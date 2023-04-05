Владелец Яковлевского ГОКа Мордашов остался в пятёрке богатейших россиян

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Состояние Мордашова, по последним данным, оценивается в 20,9 млрд долларов. Бизнесмен является гендиректором холдинга «Севергрупп» и зарабатывает на чёрной металлургии, золоте и машиностроении.
В апреле 2022 года состояние предпринимателя составляло 13,2 млрд долларов. В марте прошлого года он попал под санкции ЕС. Напомним, что Яковлевским ГОКом управляет компания «Северсталь», которая принадлежит Мордашову.
Активы в Белгородской области имеют и другие россияне, вошедшие в рейтинг. Среди них — председатель правления Национальной федерации спортинга Владимир Лисин. Его состояние оценили в 22,1 млрд долларов, а сам бизнесмен закрывает тройку лидеров российской части рейтинга. Отметим, что Лисин является владельцем группы НЛМК. В Белгородской области она представлена Стойленским ГОКом.
Кроме того, в рейтинге на 8-м месте оказался Алишер Усманов. Ранее он находился на 7-й строчке. Его состояние оценили в 14,4 млрд долларов. В регионе USM Holdings бизнесмена представляют Лебединский ГОК, а также ОЭМК. В феврале прошлого года Усманов также оказался под санкциями Евросоюза.
В рейтинг попал и депутат Госдумы от Белгородской области Андрей Скоч. Состояние его и его семьи оценили в 7,9 млрд долларов. Он занимает 20-ю строчку среди богатейших российских бизнесменов.