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Владелец Яковлевского ГОКа Мордашов остался в пятёрке богатейших россиян

5 апреля 2023, 09:53
Фото: 1MI
Алексей Мордашов по-прежнему остаётся на пятом месте рейтинга самых богатых российских бизнесменов. Его состояние, по последним данным, оценивается в 20,9 млрд долларов. Рейтинг в российской части опубликовали в Forbes.
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Владелец Яковлевского ГОКа Алексей Мордашов сохранил пятое место в рейтинге богатейших россиян. В 2022 году после начала спецоперации бизнесмен лишился лидерства в российской части рейтинга.

Состояние Мордашова, по последним данным, оценивается в 20,9 млрд долларов. Бизнесмен является гендиректором холдинга «Севергрупп» и зарабатывает на чёрной металлургии, золоте и машиностроении.

В апреле 2022 года состояние предпринимателя составляло 13,2 млрд долларов. В марте прошлого года он попал под санкции ЕС. Напомним, что Яковлевским ГОКом управляет компания «Северсталь», которая принадлежит Мордашову.

Активы в Белгородской области имеют и другие россияне, вошедшие в рейтинг. Среди них — председатель правления Национальной федерации спортинга Владимир Лисин. Его состояние оценили в 22,1 млрд долларов, а сам бизнесмен закрывает тройку лидеров российской части рейтинга. Отметим, что Лисин является владельцем группы НЛМК. В Белгородской области она представлена Стойленским ГОКом.

Кроме того, в рейтинге на 8-м месте оказался Алишер Усманов. Ранее он находился на 7-й строчке. Его состояние оценили в 14,4 млрд долларов. В регионе USM Holdings бизнесмена представляют Лебединский ГОК, а также ОЭМК. В феврале прошлого года Усманов также оказался под санкциями Евросоюза.

В рейтинг попал и депутат Госдумы от Белгородской области Андрей Скоч. Состояние его и его семьи оценили в 7,9 млрд долларов. Он занимает 20-ю строчку среди богатейших российских бизнесменов.

Владелец Яковлевского ГОКа лишился первого места в рейтинге богатейших россиян
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