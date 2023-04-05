В мэрии ответили на возмущения белгородцев по поводу строительства бургерной

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Ранее местный житель обратился к губернатору и выразил недовольство строительством бургерной в районе сквера на улице Костюкова. Сквер «Студенческий» планируется благоустроить, однако на территории начали вырубать деревья под строительство точки общепита. Деревья на этом участке высаживали сами горожане.
В мэрии Бел.Ру сообщили, что 23 марта проходила встреча жителей дома на Костюкова, 69 с инвестором, который предлагает построить в этом районе новую точку общепита. На собрании присутствовало 50 человек. Инвестор сообщил участникам встречи, что проект не затрагивает сквер «Студенческий», который планируется благоустроить по согласованной с жителями концепции.
Без согласования жителей точка общепита построена не будет. В случае согласования проекта инвестор готов взять на себя обслуживание сквера в будущем, а также обустроить проезд к дому 69 и высадить на дворовой территории деревья.
Мэрия
В ходе встречи проект инвестора многие жители не поддержали — волнуются, что посетители общепита могут нарушить спокойный отдых в сквере. Инвестор отметил, что пока не согласится большинство жителей, работы начинаться не будут. Чтобы все остались довольны, он также пообещал предложить дополнительные условия по благоустройству.