В мэрии ответили на возмущения белгородцев по поводу строительства бургерной

В ходе встречи проект инвестора многие жители не поддержали — волнуются, что посетители общепита могут нарушить спокойный отдых в сквере. Инвестор отметил, что пока не согласится большинство жителей, работы начинаться не будут. Чтобы все остались довольны, он также пообещал предложить дополнительные условия по благоустройству.