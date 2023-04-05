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В День Победы в Белгороде планируют раздать 20 тыс. порций солдатской каши

5 апреля 2023, 12:15
Фото: 1MI
Мэрия Белгорода уже ищет организацию, которая займётся оказанием услуг. Накормить планируют до 20 тыс. человек. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. На солдатскую кашу и отдельный стол для ветеранов готовы потратить 2,8 млн рублей.

В Белгороде в День Победы планируют подать до 20 тыс. порций солдатской каши. На это мэрия готова потратить более 2,8 млн рублей. Администрация ищет организацию, которая займётся услугами общественного питания во время праздника. Заявки можно подавать до 20 апреля.

На каждой полевой кухне должны раздавать еду не менее семи человек. Полевые кухни появятся в парке Победы, Центральном парке, сквере около Центра досуга, на площадке перед «Домом офицеров», около БГИИКа, кинотеатра «Радуга», БелГУ, БГТУ и в «Егоровском» сквере.

Раздача каши, как указано в ТЗ, начнётся в 13:00. Одна порция должна составлять не менее 250 граммов. Привезти на площадки необходимо фуршетные столы, столовые приборы, одноразовую посуду.

Для 30 ветеранов Великой Отечественной войны также должны приготовить отдельные блюда. В документе среди прочего указаны оливье, филе судака с картофелем, стейк из свинины с картофелем, свежие фрукты и овощи, кондитерские изделия.

Финансирование осуществляется за счёт городского бюджета.

Белгородцев бесплатно накормят солдатской кашей дважды за год
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#День Победы#Общество#Город#Солдатская каша#Ветераны
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