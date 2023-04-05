В День Победы в Белгороде планируют раздать 20 тыс. порций солдатской каши

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В Белгороде в День Победы планируют подать до 20 тыс. порций солдатской каши. На это мэрия готова потратить более 2,8 млн рублей. Администрация ищет организацию, которая займётся услугами общественного питания во время праздника. Заявки можно подавать до 20 апреля.
На каждой полевой кухне должны раздавать еду не менее семи человек. Полевые кухни появятся в парке Победы, Центральном парке, сквере около Центра досуга, на площадке перед «Домом офицеров», около БГИИКа, кинотеатра «Радуга», БелГУ, БГТУ и в «Егоровском» сквере.
Раздача каши, как указано в ТЗ, начнётся в 13:00. Одна порция должна составлять не менее 250 граммов. Привезти на площадки необходимо фуршетные столы, столовые приборы, одноразовую посуду.
Для 30 ветеранов Великой Отечественной войны также должны приготовить отдельные блюда. В документе среди прочего указаны оливье, филе судака с картофелем, стейк из свинины с картофелем, свежие фрукты и овощи, кондитерские изделия.
Финансирование осуществляется за счёт городского бюджета.