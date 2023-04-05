В День Победы в Белгороде планируют раздать 20 тыс. порций солдатской каши

В Белгороде в День Победы планируют подать до 20 тыс. порций солдатской каши. На это мэрия готова потратить более 2,8 млн рублей. Администрация ищет организацию, которая займётся услугами общественного питания во время праздника. Заявки можно подавать до 20 апреля.