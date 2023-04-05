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В четверг белгородцев ждёт небольшой дождь

5 апреля 2023, 18:31
Фото: 1MI
Днём 5 апреля в области ожидается небольшой дождь и переменная облачность. Температура воздуха поднимется до 19 °С тепла, сообщили в региональном ГУ МЧС.
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Погода

В четверг, 5 апреля, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днём возможен небольшой дождь.

Ветер ночью будет восточный 8-13 м/с, днём могут быть порывы до 16 м/с.

В Белгородской области температура воздуха ночью опустится до 5-10°С тепла, а днём будет колебаться от +14°С до +19°С.

Ночью в Белгороде будет чуть теплее – от +7°С до +9°С. Днём столбик термометра поднимется до 14-16°С тепла.

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#Александра Склярова#Погода#Дождь#Город#Белгородская область#Белгород
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