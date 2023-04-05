В четверг белгородцев ждёт небольшой дождь

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
В четверг, 5 апреля, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днём возможен небольшой дождь.
Ветер ночью будет восточный 8-13 м/с, днём могут быть порывы до 16 м/с.
В Белгородской области температура воздуха ночью опустится до 5-10°С тепла, а днём будет колебаться от +14°С до +19°С.
Ночью в Белгороде будет чуть теплее – от +7°С до +9°С. Днём столбик термометра поднимется до 14-16°С тепла.