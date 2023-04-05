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В Белгородской области начали строительство социальной деревни

5 апреля 2023, 13:33
Фото: 1MI
В регионе появится социальная деревня «Золотая осень» для престарелых граждан и инвалидов. Завершить строительство планируют к 2026 году, сообщили в областном правительстве.

В Белгородской области к 2026 году построят социальную деревню «Золотая осень» для престарелых граждан и инвалидов. Работы проводят в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Пансионат будет состоять из пяти отдельных коттеджей, в которые вселят по десять человек. Там пенсионеры получат долговременный уход и необходимые условия для лечебной физкультуры, массажа и физиотерапии.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, на новый тип социального учреждения для престарелых выделили 350 млн рублей. Глава региона планирует посетить строительную площадку и проконтролировать ход начала работ.

Ранее в этом месте находился детский оздоровительный лагерь санаторного типа.

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#Белгородская область#Пенсионеры#Общество#Дом престарелых#Наталья Корявых#Социальная деревня#Золотая осень#Пожилые люди#Касается каждого
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