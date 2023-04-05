В Белгородской области начали строительство социальной деревни

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В Белгородской области к 2026 году построят социальную деревню «Золотая осень» для престарелых граждан и инвалидов. Работы проводят в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».
Пансионат будет состоять из пяти отдельных коттеджей, в которые вселят по десять человек. Там пенсионеры получат долговременный уход и необходимые условия для лечебной физкультуры, массажа и физиотерапии.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, на новый тип социального учреждения для престарелых выделили 350 млн рублей. Глава региона планирует посетить строительную площадку и проконтролировать ход начала работ.
Ранее в этом месте находился детский оздоровительный лагерь санаторного типа.